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عطر BONBON من VIKTOR & ROLF

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عطر BONBON من VIKTOR & ROLF عطر BONBON من VIKTOR & ROLF

Bonbon هو إحساس أزلي يستحضر متعة خالصة في منتهى النقاء. فالمرأة التي تستخدم عطر Bonbon تقع أسيرة تجربة حسيّة مثيرة، فتتزيّن بالعطر كما لو كانت تنسج خيوط قصتها الخاصة. فهذه اللحظات المغمورة بالمتعة، خاصة بها فقط. فهي طاغية الحضور، جميلة وكاملة.
عبق منتهى الرقي
Bonbon عطر لذيذ، ابتكر ليلهب الحواس من خلال عبير تصعب مقاومته لدرجة يحس المرء أنه يوّد تناوله.
تُحفظ الحلوى عادة للاستمتاع بلحظات لذيذة تهواها النفس. فهي شهيّة وسّارة. فالحلوى المصنوعة يدوياً ليست إلا أطايب نسعى إليها لنستلذ بمذاقها الرائع بإحساس نقي.
يجسد عبق الكراميل هذه المتعة الحسية من خلال تجربة شمية تداعب الحواس بشعور من البهجة الذي تضفيه المكونات التقليدية المستخدمة من السكر والزبدة. تمتزج نغمات الكراميل العطرية بطريقة غير متوقعة لتمنح عبقاً مبتكراً وغير مالوفاً.
BONBON عبق الكراميل
يتكوّن عطر Bonbon من شرائح برتقال اليوسفي المتوهجة والمفعمة بالحيوية - التي سرعان ما تتبلور متحوّلة إلى طبقة من حلوى الكراميل التي تغلف فواكه نضرة.
تداعب حلاوة عبق الدراق اللذيذ نغمات الكراميل العطرية اللينة بحنان، فتسارع لاحتضان الدراق مغلفة سطحه الكروي الناعم.
يتتأجج عبق الياسمين المشرق بلمسات زهر البرتقال الذي يتميز بنكهة حلوة مشبعة بعبق الكراميل الناعم. ينساب العطر بروعة فوق البشرة، مثلما ينساب الكراميل بسخاء فوق حلوى لذيذة.
أخيرا، يمتزج خشب الغاياك والأرز في النغمات القاعدية للعطر لمنح التوازن الأمثل بين عبق خشب الصندل السلس، الكريمي والحليبي، وعبق خشب العنبر الأكثر قوة وغموضاً ووضوحاً. فتتوهج جوانب الكراميل السمراء والغنية بعذوبة.

 

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سيدتي