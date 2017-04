شهر الجمال في "وجوه" Faces هذا الموسم

مايو هو شهر الجمال في محلاّت "وجوه" Faces. فهو مليء بالمفاجآت الممتعة للعناية بجمالك! بدءاً بالشفاه، مروراً بالعيون والوجه، وحتّى الأظافر؛ ها إنّنا نحتفي بحبّنا للجمال ونشاركك أسرارنا ونصائحنا الخاصّة بالمكياج. هذا كلّه وأكثر في شهر واحد فقط! بمساعدة بعض من ماركاتنا المفضّلة، سنجعل من مايو في "وجوه" Faces الشهر المثالي لتجارب جماليّة رائعة.

هل تريدين معرفة المزيد حول كريمات الأساس وفراشي المكياج؟ من ١ إلى ١٠ مايو، ستعلّمك "مايك أب فور إيفر" Make Up For Ever كلّ ما تحتاجين إلى معرفته، بدءاً من اختيار اللون الملائم لبشرتك ووصولاً إلى انتقاء الفرشاة المناسبة لكلّ استعمال. ومن ١١ إلى ١٧ مايو، ستخصّص "بورجوا" Bourjois أسبوعاً كاملاً لموضة التفنّن على الأظافر! زوري إذاً محلاّتنا خلال هذه الفترة للتعرّف إلى آخر الصيحات والأدوات والتعليمات الخاصّة بالتفنّن على الأظافر! أمّا الأسبوع الممتدّ بين ١٨ و٢٤ مايو، فهو أسبوع الشفاه بامتياز مع "جيفنشي" Givenchy وأحدث أقلام أحمر الشفاه "روج آنتردي" Rouge Interdit التي تقدّمها الماركة. وعليه، توجّهي إلى "وجوه" Faces لمعرفة أيّ لون من هذه المجموعة يناسبك تماماً وذلك بفضل خبيرة "جيفنشي" Givenchy في تزيين الشفاه. ولإكمال الإطلالة، تهتمّ "لانكوم"Lancôme بالعيون من ٢٥ إلى ۳٠ مايو. فخبيرات تجميل الماركة سيكنّ جاهزات لتعريفك إلى كلّ ما تحتاجين إليه بغية التمتّع بإطلالة عيون مثالية تسرق الأضواء، بدءاً بظلال العيون، مروراً بأقلام التحديد ووصولاً إلى المسكارا.

ولا ننسى أيضاً موسم الأعراس! هل ثمّة طريقة أفضل للاستعداد ليوم زفافك، من زيارة "وجوه" Faces خلال هذا الشهر لتشرح لك خبيراتنا عن كلّ ما تحتاجين إلى معرفته لهذه المناسبة! توجّهي إلى محلاّتنا لنطلعك على أحدث الصيحات الخاصّة بالعرائس، ونبوح لك ببعض الأسرار المهمّة للحصول على إطلالة العروس المثاليّة!

زوري "وجوه" Faces خلال مايو، شهر الجمال عندنا، واحصلي على هدايا رائعة مع كلّ عمليّة شراء بقيمة معيّنة.