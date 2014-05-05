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التنظيم والإدارة ينتهى من تسليم خطابات تعيين 6266 من أوائل خريجى 2012

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التنظيم والإدارة ينتهى من تسليم خطابات تعيين 6266 من أوائل خريجى 2012 التنظيم والإدارة ينتهى من تسليم خطابات تعيين 6266 من أوائل خريجى 2012

انتهى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة من تسليم خطابات تعيين أوائل الخريجين بدفعة 2012 لأكثر من 6266 خريجا.

وقالت جيهان عبد الرحمن رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لـ"اليوم السابع"، إن الجهاز راعى فى توزيع أوائل الخريجين طبيعة المؤهل والتخصص فى الوظائف المرشح لها الخريجين وكذلك التوزيع الجغرافى لتخفيف المعاناة عليهم.

وأكدت رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أن الجهاز استجاب لرغبات بعض المرشحين فى تعديل الأماكن الوظيفية للمرشحين للعمل فيها إلى جهات أخرى التى رفضت تسليمهم العمل لعدم وجود درجات شاغرة أو لعدم الحاجة لموظفين جدد.

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