غضب في الإسماعيلية لإيقاف “الصغير”

ينتظر مسئولو الإسماعيلي صدور قرارلجنة المسابقات بشكل رسمي عند اجتماعها بإيقاف مدرب حراس المرمي “سعفان الصغير” لدراسة إمكانية تقديم احتجاج رسمي ضده ،إذ سيطرت حالة من الغضب على جماهير وعشاق الدراويش .

وأكد علاء وحيد المستشار الإعلامي للنادي الإسماعيلي أن ناديه يقدر قرار رئيس لجنة المسابقات بإيقاف مدرب حراس مرمي والذي اتخذه بناء علي اللقطات التي أظهرها مخرج المباراة لسعفان الصغير.

وقال وحيد إن :”قرار إيقاف مدرب حراس المرمي مؤقت حتي تجتمع اللجنة وتدرس تقرير المراقب بعيداً عن تصوير اللقاء الذي جاء مبتوراً ولم يظهر أحمد حسام “ميدو” المدير الفني للزمالك والطرف الثاني في المشكلة لذلك لم نحتج حتي الأن وننتظرالقرار النهائي للجنة.

وأضاف المستشار الإعلامى :”إننا تقدمنا بشكوي رسمية ضد مخرج اللقاء بسبب تعمده نقل الأحداث من جانب واحد يدين فيه النادي الإسماعيلي وخاصة في أكثر من واقعة فيها المشادة بين مدرب حراس مرمى النادي الإسماعيلي سعفان الصغير والمدير الفني لنادي الزمالك أحمد حسام وهو ماتم الاعتماد عليه في إيقاف الصغير”.

فى سياق متصل أعرب عضو مجلس إدارة الإسماعيلي العميد بديع أبو على عن حزنه للقرار المفاجئ للجنة المسابقات بإيقاف “سعفان الصغير” مدرب حراس مرمى الدراويش.

وقال أبو على إن :”النادي الإسماعيلي لا يمانع في إيقاف سعفان الصغير حتى تتضح الحقائق وتجتمع لجنة المسابقات، وتنظر في تقارير المراقبين لتصدر قرارها النهائي، ولكن في حالة المعاملة بالمثل باتخاذ قراراً بإيقاف المدير الفني للزمالك”.

وأضاف عضو مجلس الإدارة أن المدير الفني للزمالك احمد حسام ”ميدو” هو المتسبب في المشكلة بعد قيامة باستفزاز مدرب حراس الدراويش خلال سير المباراة الأخيرة، التي أقيمت مساء الخميس الماضي، مما أدى إلى إشعال المشكلة.