مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يعيد انتخاب مصر رئيسا للمكتب التنفيذي

أعلن المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، موافقة المجلس على إعادة انتخاب مصر رئيسا للمكتب التنفيذي للمجلس لمدة 4 سنوات تقديرا لدورها فى تفعيل العمل العربي المشترك، وبمشاركة دول السعودية، الكويت، الإمارات، المغرب، تونس، الأردن، سلطنة عمان ولبنان أعضاء فى المكتب.

> كما أعلن عبد العزيز – فى ختام أعمال المجلس بشرم الشيخ اليوم الاثنين – موافقة وزراء الشباب والرياضة العرب على اختيار عاصمة البحرين “المنامة” أول عاصمة للشباب العربي للعام الحالي لدورها فى دعم العمل الشبابي، بما يساهم فى تبادل الخبرات وكسب دماء شبابية جديدة.. مطالبا الدول العربية الأخري بالسعي لتكون عاصمة جديدة للشباب العربي خلال الأعوام المقبلة، حيث يتم توفير 100 ألف دولار دعما لعاصمة الشباب.

> وأشار إلى أنه تم الاتفاق على تنفيذ عدة ملتقيات ومهرجانات فى مصر، منها مهرجان الرياضات البحرية، ودورة الرياضة للشركات العربية، وملتقى الشباب والكشافة العربية، إضافة إلى موافقة الوزراء على استضافة السعودية لدورة فى الإعلام العربي الشبابي، والأردن لمؤتمر حول التسويق الرياضي، والبحرين لمؤتمر الصحة والسلامة الرياضية، فيما تستضيف تونس مؤتمر العلاقة بين وزارات الشباب والرياضة والكيانات الرياضية الأوليمبية والدولية.

> واتفق الوزراء على دعم القضية الفلسطينية خلال مؤتمر للفيفا يقام فى البرازيل بما يساهم فى التركيز على حقوق الشباب الفلسطيني فى الأنشطة الشبابية والرياضية، كما اتفقوا على دعم العمل العربي الشبابي المشترك، والعمل على تفعيل دور الشباب فى المشاركة السياسية فى مجتمعاتهم، رافضين كل أشكال العنف والإرهاب.

> وأشاد الوزراء بجهود مصر فى مواجهة الإرهاب، معربين عن شكرهم لاستضافتهم بمدينة شرم الشيخ كمدينة للسلام.. مؤكدين على حالة الأمن والاستقرار التى لمسوها بالمدينة.. كما أعربوا عن شكرهم للرئيس المستشار عدلي منصور لاستضافة مصر للمؤتمر.

> وهنأ الوزراء أيضا الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة بفوزه فى الانتخابات الرئاسية فى بلاده، مثنين على الثقة التى منحها له الشعب الجزائري.

أ ش أ