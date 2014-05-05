أخبار عاجلة

اكتمال النصاب القانوني لعمومية قضاة مجلس الدولة لمناقشة تعديلات "السلطة القضائية" -
وزير الداخلية يُرسل وفد لزيارة الطفلة "جنا" بالدقهلية -
بعثة سعودية ألمانية: مكتشفات أثرية أظهرت أن شمال المملكة كان مركزا حضاريا عالميا -
التضامن بالغربية: صرف 5 آلاف جنيه لأسرة ضحية "تفجير مركز التدريب" -
القبض على عصابة سرقة الدراجات النارية بقليوب -
بالصور.. "التضامن" بالغربية تنظم احتفالا بـ"يوم اليتيم" -
خروج المصابين الصينيين والتشيليين في حادث سير الفيوم بعد تلقى العلاج -
ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة حاويات وبضائع عامة -
اقتصادية النواب تواصل مناقشتها لقانون الاستثمار -
«دريّة أحمد»| أجهضت نفسها مرتين.. وبسببها اعتزلت «سهير رمزي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو - استرجع كل أهداف رونالدو بالكعب

Google+ Print
بالفيديو - استرجع كل أهداف رونالدو بالكعب بالفيديو - استرجع كل أهداف رونالدو بالكعب

يسترجع FilGoal.com كل أهداف كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد المميزة التي سجلها بـ"الكعب".

وسجل رونالدو هدفا رائعا بالكعب في مرمى فالنسيا يوم الأحد في الوقت الضائع، ليقتنص للميرنجي التعادل 2-2.

الهدف كان رقم 50 لرونالدو هذا الموسم في كافة البطولة، ورقم 100 لريال مدريد في الليجا.

التسجيل بهذه الطريقة، ليست جديدة على أفضل لاعب في العالم الذي فعلها من قبل مع فريقه القديم مانشستر يونايتد وكررها أكثر من مرة مع ريال مدريد.

فسجل رونالدو في أستون فيلا بالكعب مع مانشستر، وذاق رايو فايكانو ومالاجا وخيتافي وفالنسيا من نارها.

لمشاهدة الأهداف، اضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين»

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين»

بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة

بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة

بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات

بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات

بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه

بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه