بالفيديو - استرجع كل أهداف رونالدو بالكعب

يسترجع FilGoal.com كل أهداف كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد المميزة التي سجلها بـ"الكعب".

وسجل رونالدو هدفا رائعا بالكعب في مرمى فالنسيا يوم الأحد في الوقت الضائع، ليقتنص للميرنجي التعادل 2-2.

الهدف كان رقم 50 لرونالدو هذا الموسم في كافة البطولة، ورقم 100 لريال مدريد في الليجا.

التسجيل بهذه الطريقة، ليست جديدة على أفضل لاعب في العالم الذي فعلها من قبل مع فريقه القديم مانشستر يونايتد وكررها أكثر من مرة مع ريال مدريد.

فسجل رونالدو في أستون فيلا بالكعب مع مانشستر، وذاق رايو فايكانو ومالاجا وخيتافي وفالنسيا من نارها.

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