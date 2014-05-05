بالفيديو - هل يستطيع إنيستا تكرار هدفه الخالد في تشيلسي بعد 5 سنوات؟

الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع، أندريس إنيستا يستقبل تمريرة من ليونيل ميسي على حدود منطقة الجزاء فيسدد كرة تسكن الشباك.. ويقود برشلونة لنهائي دوري أبطال أوروبا 2009.

هدف مر عليه 5 سنوات بالتمام والكمال.

الهدف الخالد لإنيستا والذي سجله في مرمى تشيلسي، لا تنساه جماهير برشلونة حتى الآن كونه قاد البلوجرانا لنهائي دوري الأبطال في الموسم الأول لجوسيب جوارديولا.

برشلونة كان قد تعادل في كامب نو 0-0 في ذهاب نصف النهائي، وفي ستامفورد بريدج كان تشيلسي متقدما بهدف مايكل إيسين الذي سجله في الدقيقة التاسعة، وهو ما يطيح بالفريق الكتالوني خارج البطولة.

ولكن هجمة كتالونية منظمة بدأت من دانيل ألفيش مرورا بميسي حتى وصلت الكرة لإنيستا الذي سدد بطريقة رائعة في مرمى بتر تشك، أهدت برشلونة التعادل والتأهل في موسم تاريخي حقق فيه سداسية رائعة.

قناة برشلونة التليفزيونية بعد خمس سنوات استطلعت هل يستطيع الرسام تسجيل الهدف بنفس الطريقة أم لا.

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