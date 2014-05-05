بالفيديو:3 طرق لإزالة بقع الزيت عن الملابس

تُعتبر بُقع الزيت من أصعب البقع التي تتعرّض لها قطع الملابس، خصوصاً أثناء تناول الطعام.
وإليك 3 طرق مجرّبة لإزالة بقع الزيت عن الملابس:
أولاً: تخلصي من بقعة الزيت بواسطة البودرة
أنت بحاجة إلى:
- القليل من البودرة
- فرشاة أسنان.
الطريقة:
1- قومي برشّ القليل من "البودرة" لتغطّي البقعة بالكامل.
2- اتركيها لمدة 5 دقائق.
3- قومي بإزالة البودرة عن قطعة الملابس بواسطة فرشاة الأسنان.
4- ثم اغسلي القطعة في الغسّالة، وانشريها لتجفّ، وستلاحظين الفرق.
ثانياً: استخدمي سائل الجلي لإزالة بقعة الزيت
أنت بحاجة إلى:
- القليل من سائل الجلي
- وعاء من الماء
- فرشاة أسنان.
الطريقة:
1- اغمري البقعة بقليل من سائل الجلي.
2- افركيها بفرشاة الأسنان.
3- ثم ادعكيها بالماء، وستختفي البقعة تماماً.
ثالثاً: استعملي صابون الغار لإزالة بقعة الزيت
أنت بحاجة إلى:
- قطعة من صابون الغار
- وعاء من الماء.
الطريقة:
1- ادعكي البقعة بصابون الغار.
2- اغسلي القطعة بالماء لإزالة آثار الصابون عنها.
3- ثم اعصريها، واتركيها لتجفّ تماماً.
شاهدي أيضاً: