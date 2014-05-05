بالفيديو:3 طرق لإزالة بقع الزيت عن الملابس

تُعتبر بُقع الزيت من أصعب البقع التي تتعرّض لها قطع الملابس، خصوصاً أثناء تناول الطعام.

وإليك 3 طرق مجرّبة لإزالة بقع الزيت عن الملابس:

أولاً: تخلصي من بقعة الزيت بواسطة البودرة

أنت بحاجة إلى:

- القليل من البودرة

- فرشاة أسنان.

الطريقة:

1- قومي برشّ القليل من "البودرة" لتغطّي البقعة بالكامل.

2- اتركيها لمدة 5 دقائق.

3- قومي بإزالة البودرة عن قطعة الملابس بواسطة فرشاة الأسنان.

4- ثم اغسلي القطعة في الغسّالة، وانشريها لتجفّ، وستلاحظين الفرق.

ثانياً: استخدمي سائل الجلي لإزالة بقعة الزيت

أنت بحاجة إلى:

- القليل من سائل الجلي

- وعاء من الماء

- فرشاة أسنان.

الطريقة:

1- اغمري البقعة بقليل من سائل الجلي.

2- افركيها بفرشاة الأسنان.

3- ثم ادعكيها بالماء، وستختفي البقعة تماماً.

ثالثاً: استعملي صابون الغار لإزالة بقعة الزيت

أنت بحاجة إلى:

- قطعة من صابون الغار

- وعاء من الماء.

الطريقة:

1- ادعكي البقعة بصابون الغار.

2- اغسلي القطعة بالماء لإزالة آثار الصابون عنها.

3- ثم اعصريها، واتركيها لتجفّ تماماً.

شاهدي أيضاً:

بالفيديو:كيف تزيلين أحمر الشفاه عن الملابس؟