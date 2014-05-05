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وزير التموين: صرف سلع مجانية للمواطنين مقابل توفير الخبز ببورسعيد

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وزير التموين: صرف سلع مجانية للمواطنين مقابل توفير الخبز ببورسعيد وزير التموين: صرف سلع مجانية للمواطنين مقابل توفير الخبز ببورسعيد

أعلن الدكتور خالد حنفى، وزير والتجارة الداخلية أنه جار حاليا التنسيق مع وزارة المالية، لصرف جزء من المستحقات المالية المتأخرة لدى الدولة لأصحاب محلات البقالة التموينية، وهى الحافز الشهرى عن كل بطاقة تموينية، لافتا إلى أن أصحاب محلات البقالة التموينية بمحافظة بورسعيد يقومون حاليا بصرف السلع الغذائية المجانية للمواطنين، الذين وفروا فى استهلاك العيش المدعم، وذلك حسب نظام بيع الخبز الجديد، الذى تم تطبيقه فى المحافظة منذ أسبوعين، بالإضافة إلى المقررات التموينية الشهرية.

وأضاف فى تصريحات اليوم أنه يتم استخراج بطاقة صرف خبز لمن ليس لديهم بطاقات تموينية، وذلك من مكاتب التموين التابعة لهم، كما يتم استخراج بطاقات صرف خبز مجمعة للمستشفيات ودار الأيتام والمدن الجامعية، لافتا إلى أن هناك مفتش تموين مقيم بكل مخبز يحمل بطاقة صرف خبز للبيع للمواطنين الذين لا يحملون أى بطاقات.

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