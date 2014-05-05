أخبار عاجلة

اكتمال النصاب القانوني لعمومية قضاة مجلس الدولة لمناقشة تعديلات "السلطة القضائية" -
وزير الداخلية يُرسل وفد لزيارة الطفلة "جنا" بالدقهلية -
بعثة سعودية ألمانية: مكتشفات أثرية أظهرت أن شمال المملكة كان مركزا حضاريا عالميا -
التضامن بالغربية: صرف 5 آلاف جنيه لأسرة ضحية "تفجير مركز التدريب" -
القبض على عصابة سرقة الدراجات النارية بقليوب -
بالصور.. "التضامن" بالغربية تنظم احتفالا بـ"يوم اليتيم" -
خروج المصابين الصينيين والتشيليين في حادث سير الفيوم بعد تلقى العلاج -
ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة حاويات وبضائع عامة -
اقتصادية النواب تواصل مناقشتها لقانون الاستثمار -
«دريّة أحمد»| أجهضت نفسها مرتين.. وبسببها اعتزلت «سهير رمزي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"المعلمين":"فرعية الفيوم" حصلت على حكم قضائى بحل مجلس تسيير الأعمال

Google+ Print
"المعلمين":"فرعية الفيوم" حصلت على حكم قضائى بحل مجلس تسيير الأعمال "المعلمين":"فرعية الفيوم" حصلت على حكم قضائى بحل مجلس تسيير الأعمال

أبدت النقابة العامة للمهن التعليمية، سعادتها بما أكده مجلس نقابة المعلمين الفرعية بالفيوم بعد صدور حكم القضاء الإدارى، أمس الأحد، بإلغاء قرار محافظ الفيوم بتشكيل لجنة تسيير أعمال بنقابة المهن التعليمية الفرعية بالفيوم، لمخالفته للدستور والقانون.

وطالبت النقابة العامة خلال بيان أصدرته، محافظ الفيوم بتنفيذ الحكم القضائى حفاظًا على هيبة القانون، وحرصًا على عدم تعطيل مصالح المعلمين والمعلمات.

وناشدت المحافظين بمحافظات الإسكندرية والشرقية والمنيا إلى التراجع عن قراراتهم المخالفة للقانون والدستور فى مادته 77، والتى نصت على: ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى، وفقًا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية فى شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بها.

وتؤكد النقابة على استمرارها فى الإجراءات القانونية ضد هؤلاء المحافظين لحين تراجعهم عن قراراتهم، واستلام المجالس المنتخبة النقابات الفرعية من جديد.

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب

القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب