أزياء من وحي "حكاية الأرنب بيتر"

تشكيلة جميلة مستوحاة من وحي كتاب الأطفال الشهير «قصة الأرنب بيتر». وتستقي التشكيلة إلهام تصاميمها من شخصيات بوتر ومغامراتها السحرية؛ لتبث الحياة في عالم «الأرنب بيتر» من خلال مجموعة مميزة من الهدايا المبتكرة للأطفال من كلا الجنسين؛ اعتباراً من سن الولادة وحتى عمر السنتين، حيث تزخر بمجموعة استثنائية من الأطقم الداخلية المزينة برسوم جرافيكية، فضلاً عن قطع الجينز الملونة، والتصاميم الطريفة ذات القطعة الواحدة، والفساتين المزخرفة. كما تتوافر كنزات مبطنة بتصاميم مميزة للبنات والصبيان.

كما تتضمن تشكيلة البنات مجموعة رائعة من الجينزات الملونة والموشاة بالطبعات، وسترات الصوف المحاكة، والفساتين الفضفاضة المصنوعة من الشامبراي، بالإضافة إلى التصاميم الموسومة بطبعات الأرنب الوردي. فيما تضمنت التصاميم الرئيسية للصبيان سترات صوفية محبوكة، وقمصاناً، وجينزات ملونة، وتصاميم القطعة الواحدة المصنوعة من الشامبراي والموشاة بالنقوش المربعة. وخصت التشكيلة الأطفال حديثي الولادة بمجموعة من الأطقم الداخلية المزينة برسومات «الأرنب بيتر».