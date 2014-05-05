بالصور: عارضة أزياء أمريكية تتسوّل في الشوارع

بعد أن كانت عارضة الأزياء الأمريكية Christa McKenna تتصدّر غلاف أهمّ المجلات العالمية، وعلى رأسها مجلة "Playboy"، باتت اليوم تتسوّل في الشوارع، وكلها أمل في أن تتمكّن من جمع 7 دولارات في اليوم.

فبعد أن كانت Christa في السبعينات عارضة أزياء مشهورة، على مستوى العالم، وتظهر في العديد من البرامج التلفزيونية، باتت الآن في الشارع وتقدّم عروضاً بهلوانيّة لاستجداء المال أو العثور على وظيفة.

"المرأة العنكبوت"، كما كانت تلقب، أو Christa التي تبلغ اليوم 60 عاماً، تستخدم مهاراتها في التسوّل لكسب لقمة العيش في شوارع مدينة "غراند رابيدز" بولاية ميشيغن الأمريكية.

وتحمل Christa لافتة كتب عليها "عمري 60 عاماً. أرجو من الله ومنكم المساعدة. أنا بحاجة إلى العمل".

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