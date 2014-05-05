من هي النجمة التي ستفوز بقلب أديتيا روي كابور؟

يبدو أنّ منافسة جديدة قد بدأت بين نجمتي بوليوود Parineeti Chopra وShraddha Kapoor، إنّما بعيداً عن الشاشة.

فبعد أن كثرت الشائعات مؤخّراً حول علاقة عاطفية بين Parineeti والممثل Aditya Roy Kapur، ظهرت تقارير جديدة تفيد عن علاقة غير عادية تجمع Shraddha بالممثل نفسه.

وقد جاءت هذه التقارير بعد أن تواجد Aditya في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تصوير أحد أفلامه، في الوقت نفسه الذي سافرت Shraddha إلى أمريكا لقضاء عطلة، مدّتها أسبوع، بما جعل الصحافة تربط بين الحدثين.

فمن هي جميلة بوليوود التي ستكسب المعركة وتفوز بقلب النجم Aditya Roy Kapur؟! الأيّام وحدها ستكشف لنا ذلك.