أخبار عاجلة

اكتمال النصاب القانوني لعمومية قضاة مجلس الدولة لمناقشة تعديلات "السلطة القضائية" -
وزير الداخلية يُرسل وفد لزيارة الطفلة "جنا" بالدقهلية -
بعثة سعودية ألمانية: مكتشفات أثرية أظهرت أن شمال المملكة كان مركزا حضاريا عالميا -
التضامن بالغربية: صرف 5 آلاف جنيه لأسرة ضحية "تفجير مركز التدريب" -
القبض على عصابة سرقة الدراجات النارية بقليوب -
بالصور.. "التضامن" بالغربية تنظم احتفالا بـ"يوم اليتيم" -
خروج المصابين الصينيين والتشيليين في حادث سير الفيوم بعد تلقى العلاج -
ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة حاويات وبضائع عامة -
اقتصادية النواب تواصل مناقشتها لقانون الاستثمار -
«دريّة أحمد»| أجهضت نفسها مرتين.. وبسببها اعتزلت «سهير رمزي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

من هي النجمة التي ستفوز بقلب أديتيا روي كابور؟

Google+ Print
من هي النجمة التي ستفوز بقلب أديتيا روي كابور؟ من هي النجمة التي ستفوز بقلب أديتيا روي كابور؟

يبدو أنّ منافسة جديدة قد بدأت بين نجمتي بوليوود Parineeti Chopra وShraddha Kapoor، إنّما بعيداً عن الشاشة.

فبعد أن كثرت الشائعات مؤخّراً حول علاقة عاطفية بين Parineeti والممثل Aditya Roy Kapur، ظهرت تقارير جديدة تفيد عن علاقة غير عادية تجمع Shraddha بالممثل نفسه.

وقد جاءت هذه التقارير بعد أن تواجد Aditya في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تصوير أحد أفلامه، في الوقت نفسه الذي سافرت Shraddha إلى أمريكا لقضاء عطلة، مدّتها أسبوع، بما جعل الصحافة تربط بين الحدثين.

فمن هي جميلة بوليوود التي ستكسب المعركة وتفوز بقلب النجم Aditya Roy Kapur؟! الأيّام وحدها ستكشف لنا ذلك.

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي