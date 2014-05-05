للمرة الأولى نوال الكويتية تقدم أغنية مغربية

تمضي الفنانة نوال الكويتية إجازة في منزلها في منطقة bebek في تركيا برفقة زوجها الملحن مشعل العروج وابنتها حنين، قبل سفرها إلى المغرب لإحياء حفلها في الخامس من شهر يونيو\حزيران المقبل.

وكانت نوال قد عملت على تحضير أغنية خاصة باللهجة المغربية ستؤديها للمرة الأولى على مسرح مهرجان "موازين"، إضافة إلى أنها سترتدي القفطان المغربي.

وقد اختارت نوال عدداً كبيراً من الأغاني من أرشيفها الذي يتناسب مع ذوق الجمهور المغربي لتقدمه في هذا الحفل.

وستقوم إدارة مهرجان "موازين" بتكريم نوال الكويتية كـ"أميرة للأغنية الخليحية الكلاسيكية".

ولهذه المناسبة قام فانز نوال باختيار "سيدتي نت" لتوجيه رسالة لها يعبرون فيها عن محبتهم وشوقهم لها قائلين " قد يستغرب من يدخل عَالم النوالين ويلفت إنتباهه حُب وأدب جمهور قِيثارة الخليج نوال في عَالم الإنترنت وتكاتُفهم وغزلهم المُتواصل بينهم وتغنّيهم بالفنانة نوال الكويتية (أم حنين) .. حيث يعتبر جمهور القيثارة من أرقى المُستمعين للموسيقى و يتمتع بحب وتقدير جميع الإعلاميين وفي الحقيقة التفسير الوحيد لهذه الحالة الفريدة والنادرة جداً في عالم أتباع المشاهير، ما هو إلا إنعكاس لِما تعيشه وتحيَاه الفنانة نوال، إذ أن شَخصيتها الأنيقة وإطلاتها الرائعة المليئة بالشفافية والحُب والصَراحة والهدوء إنعكس على جمهورها الراقي والمحسوب على طبقة وشريحة مؤدبة جداً وآذان موسيقية مثقفة. كم نحتاج نوال في حياتنا اليومية ؟ وفي عالمنا الممتلئ بالتكرار ؟ من يجلب لنا نوال أخرى؟".

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