معين شريف يهاجم ملحم زين وأصالة وشيرين ويدافع عن هيفا

حلقة من برنامج "المتهم" أرادها معين شريف نارية، لانه اقسم أن يقول كل ما يختلج صدره وأن يعطي رأيه بشفافية وصدق بعيدا عن دبلوماسية او تحفظات، غالباً ما تطغى على إجابات الفنانين في حواراتهم.

هجوم على "روتانا"

معين شريف شن هجوماً على شركة "روتانا" قائلاً إنّ "مدراءها كاذبون" وانه عرض عليها تسوية لطرح ألبومه الأخير بعيداً عن الفضائح الإعلامية، مشيراً إلى أنها دخلت لبنان لاستيعاب المواهب ووضعها على الرف، وأنّه يوجد لديها مخطط لتدمير ثقافة الشعوب العربية، متحدياً إيّاها "يطلعوا ويردّوا عليّ".

استغلال وديع الصافي

معين نفى استغلاله لاسم وديع الصافي، مشيراً إلى أنه تيتّم مرتين الاولى عند وفاة والديه والثانية عند وفاة وديع الصافي، موضحاً انه كان صديقه منذ العام 1990 وكان متواجداً مع أولاده في المستشفى خلال مرضه ولكنه لم يتمكن من التواجد في مراسم دفنه بسبب ارتباطه بحفل في "أبو ظبي" حال البند الجزائي في العقد دون الغائه.

وقال معين "اسالوا عن استغلال اسم وديع الصافي من يغني في حفلاته اغنية واحدة له و50 اغنية لوديع الصافي"، وعما اذا كان يقصد ملحم زين بكلامه قال" أكثر من ملحم وأكثر من فنان. ملحم يؤدي أغنيات للأستاذ انا جددتها، ومن الافضل أن يحفظ اغنيات للأستاذ وليس لي".

علاقتي بملحم زين ميتة

وعن سبب تمنعه عن الظهور في الحلقة التكريمية الخاصة بوديع الصافي في برنامج "بعدنا مع رابعة"، أجاب "أنا ظهرت مرتين في البرنامج وشعرت ان هناك استغلالاً لي كما لوديع الصافي"، مشيراً الى ان ملحم زين كان مجرد مغن عندما عرفه عليه طوني كرم شقيق نجوى كرم، فدعمه لأنه آمن بموهبته، وعن طبيعة العلاقة التي تجمعه بملحم زين قال" علاقة شبه ميتة. أنا احبه ولكن لا يوجد تواصل بيننا وأنا لست بعيداً عن الناس"، كما نفى تدخل عاصي الحلاني لمصالحتهما أكثر من مرة، وقال" نحن ما تخانقنا لنتصالح"، مؤكداً أنه زار منزل عاصي في الحلانية، واستغرب التطرق الى موضوع خلافه مع ملحم زين خلال الجلسة".

الانسحاب من برنامج "نورت"

معين وصف بـ"السوالف الصحفية" مسألة انسحابه قبل يوم واحد من برنامج "نورت"، لأن هذا الأمر لم يحصل على الاطلاق، كما نفى "توريط" علي الديك له عندما ظهر في برنامجه، لكونه استعرض عضلات صوته على حسابه، مشيراً أنه لم يندم على ظهوره معه وأكد "الحلقة حققت نجاحاً كبيراً بشهادة بائعي الـ CD والجاليات العربية" موضحاً انهما يقدمان لونين غنائيين مختلفين و"لا نستعرض على بعضنا".

الهجوم على لجان التحكيم

عن تهمة الاساءة الى نجوى كرم وراغب علامة، قال معين" أنا ضد الظهور المكثف للفنان لانه يسبب الملل" وعما إذا كان الناس، برأيه، ملّوا من نانسي واليسا ونجوى، قال "لا اعرف، ولكن انا مللت" مشيراً أنه ليس بموقع المُقيّم، ولكن هناك اصوات أهم عشرات المرات من النجوم الذين يقيمونهم، متحفظاً على بعض الأسماء، وقال "كاظم الساهر يحق له ان يعطي رأيه، لأنه يملك مساحة الصوت والموهبة والعلم ومثله صابر الرباعي".

راغب يعرف قدراته

وعن سبب استثنائه لاسم عاصي الحلاني في تقييم الأصوات، وهل لأنه لا يحبه؟ أجاب" أحبه بالهوارة، ولا اعتقد انح نجح في غناء كل الألوان، وهذه دعسة ناقصة"، وعن شيرين قال" هي تقول أنا لست متعلمة ولكنها فنانة حساسة" أما عن راغب علامة فقال" فنان بيعرف قدره وبيوقف عنده" مضيفاً" راغب غنى "حيرت قلبي معاك" ولم يكررها مرة أخرى واعتقد أنه قام بتقييم نفسه أو أن أحداً نصحه بعدم تكرار التجربة" وعما اذا كان وائل افضل منه في تقييم الأصوات، أجاب" انا ضد المشروع من اساسه. راغب افضل ببراعته ووائل افضل بمساحة صوته وخبرته".

الموسيقار ملحم بركات: فلينتقد نفسه

وعما اذا كان يوافق رأي ملحم بركات بعدم غناء الفنان بغير لهجة، اعتبر ان الفن لا هوية له وقال" يسمحلي الموسيقار صديقنا ومعلّمنا.اللي بدو ينتقد ينتقد حالو. هو غنى "ما يهمنيش" وربما تراجع عن الغناء باللهجة المصرية لأنه فشل"، كما تحدث عن تدخله لمصلحة "أبو مجد" في مشكلته مع نجوى كرم" الفنان ما هيك بيتعامل. خصوصي فنان بحجم الموسيقار. بدن يستقووا على حدن نحنا عنا عشيرة وما بدي يتبهدل انسان كبير بعمره وفنه".

الدفاع عن هيفا

وعن وقوفه الى لبنان ضد مصر وسوريا، لناحية وقوفه الى جانب هيفا ضد شيرين عبد الوهاب وأصالة في خلافهن، وجه كلامه الى أصالة" طالما هيفا بتغني نشاز ليش حضرتيها، ولو هي مش مهمة ليش حكيتو عنها نص ساعة. هيفا حالة ناجحة التهوا فيها".

وفي مقارنة بين موهبة هيفا وشيرين وأصالة، قال " طبعاً، استذوق شيرين، اصالة عندها موهبة بس قدّ ما عندها عِرب ضيعت عربها" وعما اذا كان خوفه من صوتها هو الذي منعه من الظهور في برنامج "صولا" رد معين" بتضربني! بخاف من صوتها". أما عن صوت نجوى كرم، فقال " نجوى بدبّكني وما بتطربني. تخيّل نجوى عم بتغني هذه ليلتي. نجوى تتكل على الايقاع اكثر من النغمة".

من ناحية اخرى اكد انه ممنوع على ابنته ان تصبح فنانة، وأضاف" في وسطنا الفني الحالي انا ضد هذا الأمر. الفنانات بدل ما يغنوا بيرقصوا. هيدا الوسط ما حبيتو ولكني مضطر"، مشيراً الى انه اول فنان يمكن ان يعتزل".

اتهامات بالجملة

في فقرة اتّهام طالب معين راغب علامة بأن يظهر ابتسامته وأن يكون على عفويّته أكثر، وأثنى على صراحة وشفافيّة فارس كرم مع جمهوره، ولـ رامي عياش قال" مغرور قبل أوانه"، ولجورج وسّوف "سلطان وبضلّ سلطان مهما جار عليه الزمن"، كما اشار الى انه قطع علاقته بوائل كفوري منذ ايام استديو الفن وقال "كان من المفروض أن يبقى صديق مثل ما كان"، واعتبر ان نجوى كرم قصّرت بحقّ نفسها كإنسانة وليس كفنّانة" واثنى على موهبة هيفا وقال" نجحت كممثلة، لكنها غير محتشمة بملابسها"، وعن إليسا قال: "هي زميلة، أفضّل أن تكون أسلس شوي عندما تعبّر عن أرائها السياسيّة، لأن عم تُفهم وكأن عندها تعصّب"، اما نانسي عجرم فاتهمها بالنجاح "قدرت تحتلّ مكانة بسنّ مبكّر" وعن الملحّن سمير صفير، قال" ملحّن ممتاز، بس فيلسوف أكثر".