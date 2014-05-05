عادل إمام يعود في الكوميديا "صاحب السعادة" مع لبلبة

"يُعتبر مسلسل "صاحب السعادة" العمل التلفزيوني الثالث الذي يجمعني بالفنان الكبير عادل إمام وللعام الثالث على التوالي.. أما بالنسبة إليّ شخصياً فهو رابع عمل يُعرض لي على شاشة MBC وهذا أمرٌ يشرّفني!" بهذه العبارة يستهلّ المخرج رامي إمام حديثه عن مسلسل "صاحب السعادة" المّقرر عرضه على MBC خلال شهر رمضان. ولعلّ ما يُلاحظ في كلام المخرج الشاب هو إصراره على التحدّث عن والده الزعيم عادل إمام بصفة الفنان لا بصفة الوالد، وهذا ما يُضفي صفة الاحتراف التلفزيوني على جميع الأعمال التي قدّمها الأب والابن سويّاً خلال السنوات الماضية، ابتداءً من "فرقة ناجي عطاله"، فـ "العرّاف"، ووصولاً اليوم إلى "صاحب السعادة". وحول هذا التعاون يقول رامي إمام: "لا يكمن السرّ في الرابط الأسري الذي يجمعني بـ عادل إمام بقدر ما يكمن في الكيمياء التي تجمعنا معاً في الأعمال التي نقدمها، فأنا شخصياً أحب العمل مع هذا الفنان الكبير، وهو بدوره وجد فيَّ مخرجاً يرتاح للعمل معه." وحول طبيعة المسلسل ونوعية المحتوى الدرامي الذي يحمله، يقول رامي إمام: "نقدّم هذا العام كوميديا عائلية بامتياز، بعد أن قررنا الابتعاد عن السياسة.. قد يوحي العمل من خلال عنوانه بأنه ذو طابعٍ سياسي، ولكنه في الحقيقة ذو عمق اجتماعي وبُعد إنساني، فالمقصود بـ "صاحب السعادة" هو الإنسان القادر على نيل القسط الأكبر من السعادة في حياته بغض النظر عن أي ظرفٍ زمانيّ أو مكانيّ."

أما الإضافة النوعية للمسلسل، فتكمن في مشاركة الفنانة القديرة لبلبة، التي تُعيد من خلال إطلالتها الأولى على الشاشة الصغيرة، ذكريات الأدوار السينمائية الخالدة التي قدمتها مع عادل إمام على مدى ثلاثين عاماً. وحول ذلك يعلّق رامي إمام قائلاً: "ثمة "كاست" فني كبير يضمّه العمل، فعلى سبيل المثال لا الحصر، يمثّل وجود الفنانة القديرة لبلبة إضافة نوعية كبيرة، سيّما أن "صاحب السعادة" هو العمل التلفزيوني الأول لها. كما يضم العمل عدداً من الفنانين مثل خالد زكي وأحمد عيد إلى جانب العديد من الوجوه الشابة والأطفال الذين يؤدّون دور أحفاد عادل إمام." وحول عرض أعماله على MBC خلال شهر رمضان للعام الرابع على التوالي، يقول رامي إمام: سبق لـ MBC أن عرضت مسلسل "عايزة أتجوز" الذي قمتُ بإخراجه، بالإضافة إلى العمليْن اللذيْن قدّمتهما مع "الزعيم" خلال العامين المنصرميْن.. وأنا فخورٌ جداً بذلك، فقد قدمت MBC الكثير للدراما العربية." ويتابع إمام: ".. أما على المستوى الشخصي، فقد قدّمت لي MBC الكثير من حيث الانتشار أولاً، وكذلك لناحية تقديم أعمالي التلفزيونية بأبهى حلّة من الناحيتَيْن الفنية والتقنية، وذلك بسبب خاصيّة البث فائق الدقّة HD الذي تقدّمه لمشاهديها."

من جانبها أعربت الفنانة القديرة لبلبة عن سعادتها للمشاركة في أول دور تلفزيوني لها، وأضافت: "أنا سعيدة جداً بهذه التجربة الجديدة التي ستتيح لي دخول بيوت الملايين من المشاهدين في العالم العربي خلال الموسم الرمضاني القادم عبر الشاشة المحبّبة إلى قلبي MBC، ما سيمنح العمل القيمة التي يستحقّها على شاشة كل العرب."

ورغم خبرتها السينمائية الطويلة، لا تخفي لبلبة تخوّفها من التجربة التلفزيونية، وهو ما تعتبره طبيعياً، وتضيف في هذا السياق: "لا أخفي بأنني خائفةٌ قليلاً، فأنا جديدة على العمل التلفزيوني، ما يجعلني أشعر بالمسؤولية تجاه المشاهدين، سيّما إذا ما أخذنا في الاعتبار أن العمل سيُعرض على شاشة MBC، ما يجعل من المسؤولية مضاعفة بالنسبة لي وكذلك بالنسبة لكل ممثل في العمل." وتتابع لبلبة: ".. ولكن ما يمنحني الشعور بالاطمئنان هو العمل إلى جانب الفنان الكبير عادل إمام، فنحن معتادون على العمل معاً في السينما عبر سنوات طويلة قدّمنا خلالها نخبة من الأعمال الناجحة التي ما زال المشاهدون يذكرونها ولله الحمد." وحول دورها في المسلسل، تقول لبلبة: "لا أحبّذ الحديث عن دوري في العمل، وسأكتفي بالقول أنه جديد ومختلف كلياً! فأنا أقدّم شخصية مركّبة تحمل في طيّاتها الكثير من التناقضات.. وهي على علاقة مباشرة بالدور الذي يقدّمه عادل إمام لناحية كونها مؤثّرة ومتأثرة به. أما الخط الدرامي للشخصية، وتفاصيلها، فأترك للمشاهد اكتشافها قريباً.."

الجدير ذكره أن قصة "صاحب السعادة" تدور حول رجل الحكومة السابق بهجت، ويلعب دوره عادل إمام، الذي انصرف للاهتمام بأحفاده بعد تقاعده. أما زوجته ووالدة أبنائه الـ 5 التي تلعب دورها لبلبة، فقد باتت غيرتها عليه أقرب إلى الغيرة المَرَضيّة، وذلك بعد اكتشافها علاقة زوجها بإحدى الجارات في المبنى. هذا فضلاً عن كونها سيّدة متسلّطة وقوية يتجنبها كل من حولها. يجمع "صاحب السعادة" نخبة من الممثلين المصريين إلى جانب كل من عادل إمام ولبلبة، منهم خالد زكي، وأحمد عيد، وإدوارد، ومحمد إمام، وعدد من الوجوه الشابّة.. بالإضافة إلى حشد من النجوم الذين يُطلّون كضيوف شرف في عددٍ من الحلقات على غرار أحمد السقا، وأخرين. العمل من تأليف يوسف معاطي وإخراج رامي إمام.