أحمد جمال: راغب علامة كان يميل لمحمد عساف

أحيا نجم " أراب آيدول2 " الفنان الشاب أحمد جمال حفلاً جماهيرياً على مسرح الصالة الثقافية، ضمن فعاليات ختام مهرجان " ربيع الثقافة ". "سيدتي " حضرت الحفل والتقت الفنان أحمد جمال الذي يزور البحرين للمرة الأولى في الكواليس بعد الحفل الذي استمر من الثامنة وحتى العاشرة والنصف، ولكن جمال لم يستطع الخروج إلى السيارة التي كانت تنتظره قبل منتصف الليل بسبب الزحمة والتسابق المحموم من الجالية المصرية لأخذ الصور معه.

جمال الذي تألق بالحفل قدم للجمهور أغنيته الجديدة " كل واحد فينا "، والتي شهدت انتشاراً واسعاً مؤخراً حتى وصلت إلى نصف مليون مشاهدة على موقع "اليوتيوب" في أسبوعها الأول ، وتفاعل الجمهور معه وطالبه بإعادتها ، كما قدم مجموعة من الأغاني الطربية ، ولكنه بدأ حفلته بأغاني فيروز واختتم الحفل بها أيضاً ، كما قدم بعض الأغاني الطربية لعبدالحليم حافظ، ووردة، بالإضافة إلى مجموعة من الأغاني العربية الشبابية والأغاني الخليجية لماجد المهندس وحسين الجسمي، والمميز في حفل جمال هو تصادفه مع احتفاله بعيد ميلاده، فغنت الجماهير له وهنأته بعيد ميلاده على طريقتها .

*هل هذه أول زيارة لك إلى البحرين ؟

نعم، وأنا سعيد جداً باستقبال شعب البحرين ومشاعرهم الطيبة نحوي، واستقبال الجالية المصرية المقيمة بالبحرين لي، لقد شعرت وكأني في بلدي الثاني.

*احتفلت بعيد ميلادك مع جمهورك، فما شعورك؟

في هذا العام، صادف عيد ميلادي خلال تواجدي في البحرين، والعام الماضي احتفلت به في لبنان، ولكنني محظوظ لتواجدي في البحرين فاستقبال الناس كان رائعاً، كما أنني تلقيت كميات من الهدايا والورد.

*لديك شعبية في الخليج، ألا تفكر أن تطرح أغنية باللهجة الخليجية ؟

لقد قمت بتحضير أغنية باللهجة الخليجية من كلمات عبداللطيف آل الشيخ ، وهناك أغنية أخرى شبابية، ومن المحتمل أن يتم التعاون في أغنية ثالثة مع الملحن عصام كمال. وهناك أفكار قيد الدراسة، ومن المفترض أن تطرح هذه الأغنية مع الألبوم الذي من المحتمل أن يطرح في عيد الفطر أو في شهر سبتمبر المقبل.

* هل تعتقد أنك ظلمت في برنامج "آراب آيدول "

وفّقت كثيراً حتى وصلت للنهائيات، وأفكر في المستقبل والخطوات القادمة هي الأهم .

*هل شعرت أن أحد أعضاء لجنة التحكيم كان متحيّزاً لمحمد عساف أكثر منك ؟

لا يوجد هناك تحيّز، ولكن كان تعاطفاً وحباً وميلاً. وهذا راجع لعاطفتهم وهذا ليس بيد لجنة التحكيم. أعتقد أن نانسي وحسن وأحلام كانوا يميلون لي أما راغب فكان يميل لمحمد عساف أكثر.

*برأيك، هل يخفت بريق نجوم برامج الهواة بعد انتهاء هذه البرنامج ؟

- هذا طبيعي، فعندما تسلّط عليك الأضواء لمدة أربعة أشهر، يتابع خلالها الجمهور أخبار النجم ، ولكن بعد انتهاء البرنامج تخفّ المتابعة قليلاً، وهذا ما يحصل مع نجوم هذه البرامج .

*أغنية "كل واحد فينا" حققت نصف مليون مشاهدة في الأسبوع الأول لها على موقع "يوتيوب "، ماذا يمثّل لك هذا الأمر؟

هي أول أغنية تطرح للجمهور بعد البرنامج. وتصدّرها أسعدني وحمّسني جداً ، وأفكر أن أطرح أغنية "سينغل " قبل الألبوم أيضاً ...

*ما هو جديدك؟

أغنية مصرية " سينغل " ولكننا لم نحدد موضوعها إلى الآن ، ومن بعدها سيكون إصدار ألبومي الأول .

*ماذا عن فتاة الأحلام؟

عمري الآن 26 سنة ، وأبحث عن الاستقرار وتكوين العائلة ، وأريد فتاة عاقلة ومتفهمة لوضعي كفنان ، أما الجمال فلا يعدّ مقياساً ، أنا لا أريدها صارخة الجمال ، بل أريدها جميلة فقط.

أحمد ومعجبوه و"سيدتي"

وكانت الجالية المصرية قد أعدّت استقبالاً رائعاً لجمال في المطار ، وخصوصاً اتحاد المصريين في البحرين الذين أغدقوا على الفنان باقات الزهور منذ وصوله المطار وحتى مغادرته.

ووجّه الفنان أحمد جمال أرقّ العبارات لـ"سيدتي " معتبراً أنها المجلة العربية الأوسع التي تهتم بالمواهب الشابة وتدعمها. وكتب كلمة محبة وشكر لمعجبيه من قراء " سيدتي "، ودعاهم لمتابعة أخباره في "سيدتي".

من جانبه، أشارمنظم الحفلات اللبناني علاء شاهين ، إلى أن هناك مستقبلاً ناجحاً ينتظر أحمد جمال ، وأن هناك العديد من الحفلات تنتظره ، مشيراً إلى أن الفنان الشاب يتمتع بدماثة الأخلاق وطيبتها ، وهو فنان جميل وحساس ، ولديه إحساس فني رائع. وأكد شاهين على الدور الذي تلعبه "سيدتي" في دعم الشباب النجوم الذين يشاركون في البرامج.

ستار يستحق الفوز

من خلال صفحات " سيدتي "، هنأ أحمد نجم "ذا فويس " العراقي ستار سعد والشعب العراقي لتحقيق مواطنه الفوز هذه المرة، وقال إن ستار يستحق الفوز لهذه الأسباب، وهي أنه يمتلك قوة الصوت وجماليته، والحضور المتألق لدى الجمهور، والكاراكتر المحبوب ، والوسامة المطلوبة للنجم، وكذلك مواظبته والتزامه. ويكفي أن مدربه هو القيصر الفنان الرائع كاظم الساهر ، بالإضافة إلى أنه ذو ابتسامة دائمة ، وقادر على أداء كافة الأنواع من الأغاني واللهجات ، سواء أكانت طربية ، أو مواويل أو غيرها ، متمنياً لباقي النجوم في البرنامج مستقبلاً ناجحاً .

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