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“مدبولي”: درسنا سلبيات وإيجابيات تجربة “إبني بيتك” لتفادي المشاكل

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“مدبولي”: درسنا سلبيات وإيجابيات تجربة “إبني بيتك” لتفادي المشاكل “مدبولي”: درسنا سلبيات وإيجابيات تجربة “إبني بيتك” لتفادي المشاكل

تساءل ممثلو البنك الدولى، عن بعض النقاط، حول أفكار الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكام والمرافق والمجتمعات العمرانية، بخصوص بعض المشروعات التى تثير الجدل في سوق الإسكان المصري مثل موقف ” مشروع ابني بيتك ” كمثال وكيفية تلافي ما حدث من مشاكل في هذا المشروع، ما يخطط له الوزير بخصوص الاستهداف الجغرافي وهل ينوي التركير على محافظات الصعيد.

جاء ذلك الإجتماع الذى عقدة الوزير مع مسئولى البنك الدولى، لمناقشة سبل دعم مشروعات الإسكان التى تنفذها الوزارة، ودعم الخطط المتكاملة متعددة المحاور في مجال الإسكان

ورد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،على التساؤلات مؤكدا أن الوزارة تركز بشكل رئيسي على مشاكل الأقاليم وإعادة تخطيط الخريطة السكانية في جميع أقاليم ، وتهتم بتطوير مناطق جديد خارج الدلتا والوادي الضيق، مع تخصيص أراضي جديدة لمشروعات الإسكان المختلفة، ونضع الصعيد على أجندة الأولويات، كما أننا درسنا تجربة مشروع “ابنى بيتك” بإيجابياتها وسلبياتها، ونعمل على ألا تتكرر المشكلات التى حدثت به، سواء من تاخر توصيل المرافق، أو توفير الخدمات  .

وطلب وزير الإسكان من ممثلي البنك الدولي وممثلي الوزارة عقد جلسات عمل مشتركة، ومناقشة كل النقاط الدقيقة للخروج بخطة متكاملة لتقديم دعم البنك الدولي لمشروعات الإسكان بالوزارة، كما هو محدد في أولويات خارطة الطريق للوزارة .

 

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