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ضبط 10 طن ملح مجهول المصدر وتحرير 17 محضر في حملة تموينية بالمنوفية

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ضبط 10 طن ملح مجهول المصدر وتحرير 17 محضر في حملة تموينية بالمنوفية ضبط 10 طن ملح مجهول المصدر وتحرير 17 محضر في حملة تموينية بالمنوفية

مديرية امن المنوفية

شنت مباحث بمديرية أمن المنوفية حملة مكبرة على الأسواق بالمنوفية برئاسة العقيد مجدى جميل رئيس قسم مباحث التموين ؛ وأسفرت عن ضبط العديد من قضايا مواد مجهولة المصدر وتحرير 17 محضر لمخالفين .

أسفرت عن ضبط محمد عبد العظيم عبد الفضيل 52 سنة مسئول عن مصنع الصباغون المتحدون بناحية المنطقة الصناعية السادات بحوزته 10 طن ملح صناعى مجهول المصدر تم تحرير محضر يحمل رقم 7628 جنح مركز السادات، وضبط إبراهيم رمضان إبراهيم شاهين 32 سنة مسئول عن محل اعلاف بناحية كفر طنبدى التابعة لمركز شبين الكوم وأسفرت عن ضبط 2 طن نخالة خشنة مجهولة المصدر؛ تم تحرير محضر يحمل رقم 14188 جنح مركز شبين الكوم ، وتحرير 17 محضر تموين في مجال الرقابة على المخابز البلدى والطباقى عبارة عن 7 قضايا عدم الاعلان عن الاسعار و3 قضايا عدم وجود شهادة صحية وقضيتان مزاولة نشاط تجارى بدون ترخيص .

كما تم في مجال الرقابة على مخابز البلدى والطباقى تم ضبط قضيتان انتاج خبز ناقص الوزن وقضيتان انتاج خبز غير مطابق للمواصفات وقضية التوقف عن انتاج الخبز .

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