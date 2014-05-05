وزير الإسكان يبحث مع مسئولي البنك الدولي دعم مشروعات الوزارة

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مع مسئولى البنك الدولى، لمناقشة سبل دعم مشروعات الإسكان التى تنفذها الوزارة، ودعم الخطط المتكاملة متعددة المحاور في مجال الإسكان ( اجتماعي – تعاوني – تمويل عقاري – إيجار تمليكي ).

وطلب الوزير تركيز دعم البنك الدولي على خطة الوزارة لتنفيذ المشروعات قصيرة المدى، مع الاهتمام بشكل رئيسي بمشروع الإسكان الاجتماعي، والمساعدة فى إعداد خارطة طريق واضحة لدعم مشروعات الإسكان، ويجب أن تكون الخطة ذات آلية تنفيذ متكاملة، وأن تتم المساعدة من قبل البنك الدولي في حل مشكلة مشروعات الإسكان بالإيجار، والدعم الكامل لهذا المحور.

وأكد ممثلو البنك الدولي، أن الخطة التى ستتم مناقشتها في جلسات العمل خلال الأيام الثلاثة القادمة مع مسئولى الوزارة، ستتضمن : دعم برنامج الإسكان الإجتماعي، سوق الإسكان بالإيجار، بصورة أساسية.