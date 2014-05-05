أخبار عاجلة

اكتمال النصاب القانوني لعمومية قضاة مجلس الدولة لمناقشة تعديلات "السلطة القضائية" -
وزير الداخلية يُرسل وفد لزيارة الطفلة "جنا" بالدقهلية -
بعثة سعودية ألمانية: مكتشفات أثرية أظهرت أن شمال المملكة كان مركزا حضاريا عالميا -
التضامن بالغربية: صرف 5 آلاف جنيه لأسرة ضحية "تفجير مركز التدريب" -
القبض على عصابة سرقة الدراجات النارية بقليوب -
بالصور.. "التضامن" بالغربية تنظم احتفالا بـ"يوم اليتيم" -
خروج المصابين الصينيين والتشيليين في حادث سير الفيوم بعد تلقى العلاج -
ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة حاويات وبضائع عامة -
اقتصادية النواب تواصل مناقشتها لقانون الاستثمار -
«دريّة أحمد»| أجهضت نفسها مرتين.. وبسببها اعتزلت «سهير رمزي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

وزير الإسكان يبحث مع مسئولي البنك الدولي دعم مشروعات الوزارة

Google+ Print
وزير الإسكان يبحث مع مسئولي البنك الدولي دعم مشروعات الوزارة وزير الإسكان يبحث مع مسئولي البنك الدولي دعم مشروعات الوزارة

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مع مسئولى البنك الدولى، لمناقشة سبل دعم مشروعات الإسكان التى تنفذها الوزارة، ودعم الخطط المتكاملة متعددة المحاور في مجال الإسكان ( اجتماعي – تعاوني – تمويل عقاري – إيجار تمليكي ).

وطلب الوزير تركيز دعم البنك الدولي على خطة الوزارة لتنفيذ المشروعات قصيرة المدى، مع الاهتمام بشكل رئيسي بمشروع الإسكان الاجتماعي، والمساعدة فى إعداد  خارطة طريق واضحة لدعم مشروعات الإسكان، ويجب أن تكون الخطة ذات آلية تنفيذ متكاملة، وأن تتم  المساعدة من قبل البنك الدولي في حل مشكلة مشروعات الإسكان بالإيجار، والدعم الكامل لهذا المحور.

وأكد ممثلو البنك الدولي، أن الخطة التى ستتم مناقشتها في جلسات العمل خلال الأيام الثلاثة القادمة مع مسئولى الوزارة، ستتضمن : دعم برنامج الإسكان الإجتماعي، سوق الإسكان بالإيجار، بصورة أساسية.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا