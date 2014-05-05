مصرع شخص وإصابة 8 في حادث تصادم سيارة نقل وميكروباص بالمحلة

شهد طريق المحلة طنطا وقوع حادث تصادم ميكروباص بسيارة نقل أمام قرية الرجدية مركز طنطا نتيجة السرعة الجنونية ، وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 8 أخرين بإصابات متعددة ، تم نقل الجثة والمصابين لمستشفى طنطا الجامعي وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء أسامة بدير مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز طنطا عن بلاغ شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بطريق المحلة طنطا أمام قرية الرجدية وانتقل ضباط مباحث المركز وتبين وقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص وأخرى نقل ونتج عن الحادث مصرع شخص وإصابة 8 أخرين بإصابات متعددة.

تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج.