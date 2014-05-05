سر جمال بشرة هيفا وهبي في "شكلك مش غريب"

هيفاء وهبي تتميز بصفات جمالية أوصلتها إلى العالمية؛ وهي لا تزال من أجمل النساء، حيث تظهر في برنامج "شكلك مش غريب" بتألق بارز ولافت. استطاعت هيفا أن تحافظ على جمالها متّبعة طرقاً خاصّة.

وأنت أيضاً يمكنك أن تكتشفي سرّ جمالك وأن تعتني به على طريقة هيفا وهبي.

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اعترفت هيفا وهبي مؤخّراً ببعض الأسرار التي تقف وراء جمالها ومثالية بشرتها. وقد ذكرت أنّها تحصل على قسطٍ كافٍ من النوم وتشرب الكثير من الماء. وأضافت أنها تمارس الرياضة مدّة 5 أيام في الأسبوع، على الأقلّ، خلال فترة تتراوح ما بين 45 و60 دقيقة، كما تحاول اتّباع نظام غذائي صحي. كذلك تتجنّب أيّ عادات غير صحيّة وسيئة قد تفسد جمالها.

أما عن منتجات التجميل الأساسية للعناية بجمالها، فأوضحت هيفا أنها تلجأ إلى استخدام كريم التجفيف الذي لا يُفارقها. وللتخلص من البثور، تستخدم الكريمات ليلاً لتستيقظ صباحاً مع وجه ناصع ونظيف. وذكرت أيضاً أنها لا تعيش من دون الكريمات المخصّصة للعيون، وتحديداً تلك التي تحتوي على فيتامين C.

إلى جانب منتجات التجميل، تنصح هيفا جميع النساء بتجنّب الوجبات الغذائية الدسمة وبإبعاد الروتين عن النشاطات اليومية والتّمتع بحياة طبيعية، لأن الضغط قد يؤثر سلباً في جمال كلّ امرأة. من أهمّ نصائح هيفا تخصيص وقت للعناية بالبشرة والشعر يوميّاً، لأنّها الطريقة الوحيدة للمحافظة على شباب وحيويّة الوجه.

هذه النصائح جعلت هيفا تحصل على وجه مشرق، ما يجعل مكياجها الناعم بالأي لانر الأسود وأحمر الشفاه الوردي الفاتح مميّزاً وطلتها أجمل في "برنامج شكلك مش غريب".

تتمتع كلّ امرأة بخصائص جمالية مميّزة. لكن على كلّ امرأة معرفة تلك الخصائص والحفاظ عليها وإبرازها. لذلك، خذي قسطاً من الراحة، واعتني ببشرتك، مستعينة بالخلطات الطبيعية والنصائح الجمالية التي يقدّمها لكم موقع "سيدتي.نت".

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