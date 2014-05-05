الحل الأمثل للحصول على شعر صحي

للحصول على شعر أكثر صحة وحيوية عليك القيام ببعض الخطوات المهمة كقص أطراف الشعر بشكل دوري، والقيام ببعض حمامات الكريم والزيوت الطبيعية، لكن هذه الخطوات لن تقدم لك الحيوية التي تريدينها ما لم تقومي بأهم تكنيك، وهو تكنيك التدليك.

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فتدليك الشعر يحتوي على العديد من الفوائد، والتي من أهمها:

1. تحفيز فروة الرأس على إنتاج الزيوت الطبيعية المغذية لها.

2. تقوية جذور الشعر وإكسابها مزيداً من القوة والمرونة.

3. التخلص من مشاكل الشعر اليومية كالقشرة والجفاف.

4. تحفيز بصيلات الشعر على النمو.

5. تجديد الدورة الدموية في أنحاء فروة الرأس.

ويعتبر أفضل وقت للقيام بتدليك فروة الرأس قبل النوم وقبل الاستحمام، فعند تدليكها قبل النوم ستجمعين بين فوائد التدليك المتعددة للشعر من جهة وبين الاسترخاء والنوم الهادئ من جهة أخرى، وإذا قمت بتدليك فروة رأسك قبل الاستحمام فأنت في هذه الحالة ستجمعين بين فوائد تدليك فروة الرأس وبين تغذية الشعر بالزيوت والعناصر الطبيعية.

إليك أفضل طرق تدليك فروة الرأس:

1. استخدمي ماء الورد على الشعر مباشرة قبل النوم لتهدئة فروة الرأس وتدليلها بفوائد ماء الورد، كل ما عليك فعله هو وضع بضع قطرات من ماء الورد على فروة رأسك، ثم ابدئي بتدليكها باستخدام باطن الأصابع برفق وبطريقة دائرية.

2. قومي بمزج "زيت الجوجوبا + فيتامين E + ماء الورد"، ثم قومي بوضع المزيج على شعرك وهو مبلل، ودلكي فروة رأسك للجمع بين فوائد التدليك من جهة، وعلاج تلف الشعر من جهة أخرى، فمزيج زيت الجوجوبا معروف بقدرته الكبيرة على علاج تلف الشعر وتغذيته بشكل عميق، مما يساعد على تقوية شعرك وإصلاحه جراء استخدام أدوات تصفيف الشعر كالمجفف الكهربائي، واتركيه لمدة ربع ساعة، ثم اغسليه بالشامبو.

3. يمكنك خلط الغلسرين مع الليمون بكميات متساوية وتدليك فروة الرأس بها إذا كان شعرك دهنياً، وذلك للجمع بين ترطيبه وبين فوائد الليمون في قبض مسام فروة الرأس وتنظيم إفراز الزيوت.

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