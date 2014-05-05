ضبط مدرس إخوانى يوزع سيديهات فضائح مدرب المحلة على المواطنين بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من ضبط مدرس إخوانى وبحوزتة سيديهات فضائح مدرب الكارتية بالمحلة لتوزيعها على المواطنين.

تلقى اللواء حسن عبد الحى، مدير أمن الدقهلية إخطارا من العميد السعيد عمارة، مديرالمباحث الجنائية بالمديرية بورود معلومات من مركز شرطة أجا لضباط وحدة مباحث المركز تفيد قيام طلعت يوسف أمين سليمان 47سنة مدرس و م ع م أ 47سنة طبيب “مطلوب ضبطة واحضاره” [ توزيع منشورات ضد الجيش والشرطه ] يقيمان بندر أجا [ من المنتمين لجماعة الإخوان ] بتوزيع إسطوانات ” CD ” على المواطنين للتحريض ضد الجيش والشرطة، و بتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول اثناء سيره بشارع السكه الجديده – بندر أجا وبحوزته 5 إسطوانات ” CD ” مدون عليها [ فضائح المسئولين من نكاح الكاراتيه بالمحله بالأدله / علاج القوات المسلحه ]، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بإنتمائه لجماعة الإخوان وأنه تحصل على تلك الإسطوانات المضبوطه من المتهم الثانى بقصد توزيعها على المواطنين.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2838 إدارى مركز شرطة أجا لسنة 2014.