الانتهاء من الصرف الصحي لـ13 قرية بالقليوبية قبل نهاية يونيو المقبل

قام الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد عبدالظاهر، محافظ القليوبية، بتفقد محطة معالجة الصرف الصحى بقرية إمياى، ومحطة الرفع بقرية العمار، كما تم تفقد أعمال تطوير ميدان المؤسسة، التى يشرف على تنفيذها الجهاز المركزى للتعمير، وتنفذها شركة المقاولون العرب.

وخلال تفقده لمشروع الصرف الصحى، قال وزير الإسكان: المشروع يخدم 7 قرى، هى إمياى، العمار، كفر الفقهاء، أكياد دجوى، طنط الجزيرة، جزيرة الأحرار، وكفر الرجالات، ويستفيد به حوالى 110 آلاف نسمة، وستبدأ تجارب التشغيل، تمهيدا للتشغيل الفعلى أول يونيو المقبل، مشيرا إلى أن تكلفة المشروع تبلغ 125 مليون جنيه، والطاقة الاستيعابية 20000م3 يوميا، وتنفذه شركتا المقاولون العرب، والمقاولات المصرية “مختار إبراهيم”.

ثم توجه الوزير والمحافظ إلى ميدان المؤسسة لمتابعة أعمال تطوير الميدان، والتى ستسهم فى حل مشكلة الكثافة المرورية بميدان المؤسسة، ووجه وزير الإسكان بضرورة الانتهاء من أعمال التطوير فى نهاية يونيو المقبل، طبقا للمواعيد المحددة، مشيرا إلى ان هذا الميدان محور مرورى حيوى جدا، ويستفيد به ما يقرب من مليونى مواطن يوميا، وسوف تؤثر أعمال التطوير فى إحداث انفراجة مرورية به إن شاء الله.

وخلال الزيارة استمع وزير الإسكان ومحافظ القليوبية إلى شرح عن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى التى يتم تنفيذها بالقليوبية، حيث من المنتظر أن يقوم الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بنهو مشروعات الصرف الصحى لـ13 قرية بمراكز طوخ، كفر شكر، قليوب، وبنها قبل 30 يونيو المقبل، بتكلفة تصل إلى 575 مليون جنيه.