زوري أفضل مطعم في العالم

تعتبر المطاعم من أساسيّات رحلتك السياحيّة، إذ تستطيعين من خلالها أن تتعرّفي إلى ثقافة البلد الذي تقصدينه، من خلال تذوّق أشهى الأطباق المحليّة.

وإذا سافرت إلى العاصمة الدنماركية "كوبنهاغن"، ينصحك موقع "سيدتي نت" بزيارة مطعم "نوما" Noma المصنّف أفضل مطعم في العالم.

بعد أن استولى مطعم "نوما" الدنماركي على لقب "أفضل مطعم في العالم"، حسب مجلة "رستورنت" البريطانية، على مدى 3 سنوات، من عام 2010 إلى 2013، استطاع أن ينال اللقب للمرّة الرابعة هذه السنة أيضاً، علماً أنّ المطعم الإسباني "ال سيللير دي كان روكا" استطاع سنة 2013 أنّ يستولي على اللقب، بالرغم من أنّه لم يتصدّر المرتبة الأولى دائماً.

وقد تسلّم الطاهي المحترف رينه ريدزيبي، البالغ من العمر 36 عاماً، والذي يتولّى إدارة المطعم، الجائزةَ خلال حفل أقيم في لندن، بحضور كبار الطهاة المخضرمين، حيث أعرب عن شكره وامتنانه واعداً بالمزيد من الأعمال في المستقبل.

يقع هذا المطعم الشهير وسط "كوبنهاغن"، وقد افتتح سنة 2003، ,ويؤثثه الخشب من الداخل ليضفي عليه لمسة من البساطة والراحة. ويقدّم لزواره أشهى الأطباق المحليّة التي تتضمّن شيئاً من القنفذ البحريّ ولحم البقر.

يستقبلك المطعم من الثلاثاء إلى السبت، من الساعة الثانية عشرة ظهراً حتى الواحدة من بعد منتصف الليل، فيما يغلق أبوابه يومي الأحد والإثنين.

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