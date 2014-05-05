"سيدتي نت" يختار لك أفضل 8 ألعاب لجوّالك

في ما يلي أحدث ألعاب الجوّال وأكثرها رواجاً لنظامي الـ"أندرويد" و الـ"iOS":

1- TA: Little Red Riding Hood

تقدّم هذه اللعبة قصّة ليلى والذئب الكلاسيكيّة، بقالب جديد وممتع. فهذه المرة، ستواجه ليلى مخاطر جديدة في طريقها إلى الغابة.

ولذا، عليك أن تتحلّي بالشجاعة لتنجحي في العبور إلى الجزيرة التالية.

2- Candy Crush Saga

تعتبر من الألعاب الأكثر رواجاً، منذ العام الماضي على الأقل!

هي لعبة يمكنك أن تدمني عليها ببساطة، ولذلك كوني مستعدة لمواجهة الصباح بعد ليلة طويلة سهرتها في اللعب!

كلّ ما عليك فعله هو سحق الحلوى، وفقاً لتعليمات كل مرحلة.

ستستمتعي كثيراً إذا كنت ممّن يهتمون بتسجيل نقاط أعلى من أصدقائك على "الفيسبوك".

3- Final Fantasy VI

قُدّمت هذه اللعبة للمرّة الأولى سنة 1994 كنسخة سادسة من سلسلة Final Fantasy الشهير.

ومن الإضافات لهذه اللعبة إمكانية اللعب بواسطة جميع شخصيات السلسلة الرئيسة، علماً أّنه يعدّ اشتباك أقدار الشخصيات ضمن حبكة القصّة من بين أسباب رواج هذه اللعبة وتعلّق اللاعبين بها.

4- FIFA 14 by EA SPORTS

هذه اللعبة هي محاكاة لكرة القدم العالميّة، وتعود لنفس الشركة التي قدمت لك لعبة The Sims 3.

ولكن، يمكن لها أن تستهلك مساحة كبيرة من ذاكرة هاتفك، فانتبهي لذلك!

FIFA 14 لعبة هواة كرة القدم، مع أنها قد تكون ممتعة للجميع، بغض النظر عن اهتماماتهم، وبالتأكيد ستستمتعي بالموسيقى الرائعة المرافقة.

5- Road Riot for Tango

"ليس من السهل الإسراع على الطريق العام، بينما تحاولين تجنّب طلقات النار والقذائف المتجهة نحوك وتقومين بتفجير مركبات العدو المسلحة". هل جربت ذلك؟

ان شركة Tango الرائدة في الولايات المتحدة الأمريكيّة في مجال منصّات الرسائل القصيرة والترفيه قامت بإطلاق لعبتها الأصلية الأولى “Road Riot for Tango”.وتعدّ هذه الأخيرة السادسة التي تطلقها، منذ استهلال منصتها الخاصة بالمحتوى الترفيهي للمطوّرين في يونيو (حزيران) 2013.

6- Game of War – Fire Age

تجمع هذه اللعبة بين عناصر من لعبة Civilization والنسخ الأولى من لعبة Warcraft، مع فرصة بناء أمّة من الصفر وإعداد جيش يمكنه بكل فخر أن يدافع عنها. في البداية، تبدو اللعبة بسيطة جداً حيث توفر لك حماية تلقائية ريثما تؤسسين مدينتك بشكل جيد.ويمكنك متابعة نمو مملكتك، بينما تبقين متيقظةً لجيرانك المحالفين أو الأعداء.

ويحلو اللعب باستخدام الـ iPad، حيث من الممكن أن تواجهي صعوبة في التحرك باستخدام شاشة الـ iPhone الصغيرة.

7- Archangel

ان مهمتك في هذه اللعبة أن تقضي على القوى الشريرة وأن تسعي لمنع ظهورها من جديد عبر إقامة العدل بكل قسوة ومن دون مساومات.

تقدّم لك استوديوهات Black Tower تجربة بصرية مذهلة سهلة التحكم بواسطة اللمس، تمكنك من الاستمتاع بكل تفاصيل اللعبة.

8- Rube Works: Rube Goldberg Game

قومي بحل الأحجيات كل يوم في لعبة Rube الأصلية والمميزة بأسلوبها الساخر والمعقد.

ما رأيك بلائحتنا من الألعاب المميزة؟ وماذا ستلعبين هذا الأسبوع؟