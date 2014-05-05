غداً .. لبيب يشهد احتفالية اليوبيل الذهبى للمركزى والتنظيم والإدارة

يشهد اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية والإدارية، غداً، احتفال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باليوبيل الذهبي وتقام الاحتفالية بعنوان «علاقة الموظف بالوظيفة العامة»، ويتم خلال الاحتفال تكريم الرؤساء السابقين للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة و وزراء التنمية الإدارية السابقين.

يشهد الاحتفالية جيهان عبد الرحمن، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وتقام الاحتفالية الساعة العاشرة صباح غد الثلاثاء بمقر وزارة التنمية الإدارية 13 شارع صلاح سالم بجوار الجهاز المركزي للمحاسبات .

ويوقع غداً ايضاً – عقب احتفالية الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة – اللواء عادل لبيب ومعالي الشيخ خالد بن عمرو بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية بسلطنة عمان بروتوكول تعاون بين وزارة التنمية المحلية والإدارية بمصر ووزارة الخدمة المدنية بسلطنة عمان في مجال التطوير الإداري وذلك بمقر وزارة التنمية الإدارية، ويعقب ذلك مؤتمر صحفي للرد علي أسئلة الحضور .