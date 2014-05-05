رويترز: مساعدات الخليج البترولية لمصر بلغت 6 مليارات دولار حتى الآن

ذكرت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن طارق الملا رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول في تصريحاته لإحدى الصحف المحلية اليوم الاثنين،أن مساعدات البترول من الدول الخليجية إلى مصر التي تعاني من مشكلات كبيرة في الطاقة بلغت ستة مليارات دولار منذ يوليو الماضي وحتى الآن.

وقال طارق الملا رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للصحيفة “بدأ دعم دول الخليج منذ يوليو 2013 وبلغ نحو ستة مليارات دولار حتى الآن تم من خلالها توريد كميات ضخمة من البنزين والسولار والمازوت (زيت الوقود)والبوتجاز والزيت الخام.”

وتحظى مصر بدعم قوي من السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت التي قدمت لها مساعدات بنحو 12 مليار دولار عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو 2013.

وأضاف الملا “مع بداية العام الحالي اتفقت الدول العربية على استكمال سيناريو الدعم بشكل منتظم بالتبادل حيث تولت الامارات الدعم في الربع الأول وتعهدت السعودية بدعم السوق المحلية في الربع الثاني.”

وتواجه مصر أسوأ أزمات الطاقة منذ سنوات وتسعى للحصول على إمدادات وقود كافية لاستهلاك الصيف لتجنب اندلاع غضب شعبي من جراء انقطاع الكهرباء في بلد يبلغ استخدام مكيفات الهواء فيه ذروته بين مايو وأغسطس.

وقال الملا في حواره مع الصحيفة إن مصر تشتري شهريا منتجات بترولية من شركات أجنبية تعمل في مصر بنحو “مليار دولار تسدد منها الهيئة ما يتجاوز 70 بالمئة.”

وكان الملا قد صرح لرويترز نهاية شهر أبريل الماضي بأن مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في مصر لدى الحكومة المثقلة بمشكلات الطاقة بلغت 5.7 مليار دولار بنهاية مارس آذار من 4.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر.

وتعد أسعار الطاقة في مصر من أقل الأسعار في العالم إذ تنفق الحكومة التي تواجه نقصا في السيولة أكثر من خمس الميزانية على دعم الطاقة.

رويترز