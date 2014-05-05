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بعد 10 أعوام براد بيت وأنجلينا جولي في فيلم سوياً

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بعد 10 أعوام براد بيت وأنجلينا جولي في فيلم سوياً بعد 10 أعوام براد بيت وأنجلينا جولي في فيلم سوياً

بعد حوالى 10 أعوام على إطلالتهما سوياً، قرّر الثنائي الأشهر في هوليوود، Angelina Jolie و Brad Pitt، تصوير فيلم سينمائي جديد من بطولتهما.
واللافت في الفيلم الجديد أنّه من تأليف وسيناريو Angelina،، صاحبة الأيادي البيضاء،  وسيكون الفيلم الأوّل الذي سيجمعهما بعد فيلم "Mr. And Mrs. Smith" الذي عرض في عام 2005.
وبرغم أنّ تفاصيل الفيلم لا تزال مجهولة، إلا أنّ بعض وسائل الإعلام الأجنبية ذكرت أنّ الفيلم عبارة عن علاقة دراميّة ألّفتها Angelina قبل عدّة أعوام، وهي تتركّز حول شخصين يُمضيان إجازة في محاولة أخيرة لإنقاذ زواجهما.
يُذكر أنّ علاقة النجمين العاطفية بدأت بعد فيلم "Mr. And Mrs. Smith". وكان سبب إحجام النجمين عن تقديم عمل مشترك طوال هذه الأعوام كلها، هو الخوف من الفشل وتأثيره في علاقتهما الشخصيّة على عملهما المهنيّ معاً.

 

 

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