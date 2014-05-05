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جيزيل بوندشين الوجه الإعلاني لمجموعة "H&M" الصيفية

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جيزيل بوندشين الوجه الإعلاني لمجموعة جيزيل بوندشين الوجه الإعلاني لمجموعة "H&M" الصيفية

اختارت ماركة الأزياء السويدية الشهيرة "H&M" عارضة الأزياء الشهيرة Gisele Bündchen وجهاً إعلانياً للمجموعة الصيفية، كما ستكون صوتاً للدار، كذلك ستسجل أغنية خاصة لتعاونها مع الماركة الشهيرة بعنوان "Heart of Glass"، وستنتجها شركة "Bob Sinclair"، ومن المقرر أن يكون ريع هذه الأغنية لجمعية "UNICEF" الخيرية لدعم برنامج تعليم الأطفال الخاص بها.

يمكن أن نقول بأن هذه المجموعة هي نسخة أنيقة من أزياء "البوهو" الصيفية، وقد احتوت على عدد من الفساتين والبنطلونات الواسعة مع السراويل القصيرة و الإكسسوارات الجميلة.

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سيدتي