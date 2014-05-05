المري: لا قيود جديدة على طلبات المتعاملين

نفى اللواء محمد أحمد المري، مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، صحة ما تم تداوله في بعض الصحف الأجنبية حول زيادة سقف الراتب لاستقدام العائلة، حيث لا زالت إقامة دبي بجميع أفرعها تستقبل طلبات جميع المتعاملين بسلاسة تامة دون قيود جديدة.

وأشار اللواء المري إلى أن أي تعديلات على هذه الإجراءات يجب أن يصدر فيها بيان رسمي من وزارة الداخلية قبل أن يتم تطبيقها في دبي وفي سائر الإمارات في نفس الوقت.

وأوضح أهمية استقصاء الخبر من مصادره الرسمية، حيث إن من المهنية الاحترافية التي تتميز بها صحفنا المحلية هي أخذ المعلومات من مصادرها الموثوقة والرسمية، وتتمتع إدارتنا بفضل من الله بشفافية عالية في كل ما تقدمه للمتعاملين، وهذا الأمر هو منهاج تمشي عليه الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي.

نص القانون

ويشار إلى أن نص المادة القانونية رقم 31 بخصوص الإجراءات المختصة بكفالة الزوجة تنص على أنه إذا كان المكفول زوجة لأجنبي توجب توافر الشروط الآتية: أن يكون الكفيل حاصلاً على إقامة للعمل سارية المفعول، أن يقدم عقد الزواج مصدقاً حسب الأصول من بلده وموثقاً من الهيئة القنصلية التي تمثل الدولة في الخارج أو سفارة البلد الصادر عنها عقد الزواج بالدولة وتصديق وزارة الخارجية، ألا يقل دخل الكفيل الشهري عن ثلاثة آلاف درهم إذا كانت جهة العمل توفر له السكن أو أربعة آلاف درهم إذا كانت جهة العمل لا توفر له السكن، أن يتم إثبات الراتب بشهادة رسمية مصدق عليها من الجهات الرسمية المعنية بالدولة.

وتطبق ذات الشروط إذا كفلت المرأة الأجنبية العاملة في التخصصات النادرة أفراد أسرتها من الأجانب وتستثنى الفئات الآتية من شرط الراتب ويحق لهم في هذه الحالة استقدام أفراد أسرهم فقط وهم المدرسون، أئمة المساجد، سائقو الحافلات المستخدمة لنقل طلاب وطالبات المدارس والجامعات والكليات والمعاهد العلمية الأخرى.

وإذا كان المطلوب استخراج الإذن له قادماً لأجل الالتحاق برب أسرته فيجب أن يكون من البنات غير المتزوجات أو الأولاد الذكور الذين لا تزيد أعمارهم على الثمانية عشر عاماً ويستثنى من ذلك الطلبة الدارسون في الجامعات والكليات والمعاهد العليا في الدولة.

تقديم الطلبات

ويقدم طلب الحصول على أذن دخول الإقامة للأجنبي لأجل الالتحاق بإحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد من قبل الجهة التي سيلتحق بها الطالب مباشرة لإدارة الجنسية والإقامة وفقاً للشروط والإجراءات الآتية: أن يكون التحاق الطالب للدراسة بطريق الانتظام وليس الانتساب، وأن تتعهد الجهة التي سيلتحق بها الطالب بمسؤوليتها عن كفالته والتزامها بإخراجه من البلاد والإبلاغ عنه فيما إذا أنهى دراسته أو تركها.

ويقدم طلب الحصول على إذن دخول للإقامة لأجل الالتحاق بدورة تدريبية أو تخصصية في إحدى الهيئات العامة إلى الجنسية والإقامة وفقا للشروط الآتية: أن تكون جهة التدريب أو التخصص من المؤسسات أو الهيئات العامة، وأن يكون المتدرب أو القادم لدورة تخصص مبتعثاً من جهة رسمية ببلده.

تنظيم ورشة عمل للـفكر الاستراتيجي

نظم قسم التخطيط الاستراتيجي التابع للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي ورشة عمل بعنوان «الفكر الاستراتيجي». واستهدفت الورشة التي أقيمت بمركز المؤتمرات بفندق غراند حياة دبي، موظفي إدارة التدقيق الداخلي والمخاطر، وذلك ضمن مبادرة تهدف من خلالها إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي إلى رفع كفاءة الموظفين من خلال ورش تعريفية بالتخطيط والتفكير الاستراتيجي تستهدف موظفين من مختلف القطاعات بإقامة دبي.

جاء ذلك من خلال توجه اللواء محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي للارتقاء بقدرات الموظفين وتأهيلهم للعمل في قطاع التخطيط والتفكير الاستراتيجي، لما له من أهمية بالغة وواضحة في تطوير سير العمل وزيادة إنتاجية الموظفين وبث الطاقة الإيجابية بهم.

تناولت الورشة التعريف بأهم أساسيات ومبادئ الفكر الاستراتيجي وكيفية تطبيقه، حيث غطى المحاضر قصي العاني، مسؤول فرع التخطيط الاستراتيجي، أبرز المحاور في إيضاح مفهوم الخطة الاستراتيجية، وأشار إلى أهمية ايصال المعنى الدقيق للاستراتيجية ودورها في رفع كفاءة الموظفين من خلال ورش عمل مماثلة تعنى بالتخطيط والفكر الاستراتيجي من شأنها المساهمة في ضمان انسيابية تحقيق أهداف الإدارة بشكل دقيق واحترافي.

وتضمنت الورشة تدريبات عملية بإشراف رئيس قسم الاستراتيجية مها الدبوس، حيث شددت على ضرورة تضمن جانب تفاعلي في جلسات مماثلة لكسر روتين الإلقاء التقليدي. من جانبها، أشارت نورة أيوب، مديرة إدارة التدقيق الداخلي والمخاطر وأحد القائمين على انعقاد الورشة، إلى كون الحداثة في أساليب الإدارة أحد أهم مقومات الإدارة الناجحة.