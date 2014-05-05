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اليوم.. محاكمة 162 إخوانيا فى أحداث عنف منطقة باب الشعرية

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اليوم.. محاكمة 162 إخوانيا فى أحداث عنف منطقة باب الشعرية اليوم.. محاكمة 162 إخوانيا فى أحداث عنف منطقة باب الشعرية

صورة أرشيفية

نظر اليوم الاثنين محكمة جنح باب الشعرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 162 متهماً فى أحداث العنف والشغب التى وقعت بمنطقة باب الشعرية عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.

ووجهت النيابة للمتهمين عددا من التهم منها التجمهر ومقاومة السلطات وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، والإضرار بالأمن العام، كما وجهت النيابة لبعض العناصر الخطرة منهم تهمة الإرهاب وحيازة أسلحة ومفرقعات.

وكشفت تحقيقات النيابة مع المتهمين على خلفية أحداث الاشتباكات التى شهدتها منطقة السبتية وبولاق أبو العلا، التى أسفرت عن مصرع 6 أشخاص وإصابة العشرات الآخرين أن جميع حالات الوفاة جاءت نتيجة لطلقات الرصاص الحى وأن المتهمين ضبط بحوزتهم عدد من الأسلحة الآلية والقنابل اليدوية، كما تم ضبط طبنجة وفرد خرطوش.

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