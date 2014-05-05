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فرنسا تقيم احتفالية "مصر فى قلب إفريقيا" بشرم الشيخ لدعم السياحة

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فرنسا تقيم احتفالية "مصر فى قلب إفريقيا" بشرم الشيخ لدعم السياحة فرنسا تقيم احتفالية "مصر فى قلب إفريقيا" بشرم الشيخ لدعم السياحة

ينظم المركز الثقافى للتراث العربى بفرنسا، احتفالية كبرى بمدينة شرم الشيخ تحت عنوان " فى قلب إفريقيا"، بمناسبة اليوم العالمى للقارة الإفريقية يوم 13 مايو الجارى.

تُقَام الاحتفالية تحت رعاية وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة بمشاركة المطربة العالمية "نتاشا أتلس" والفرقة الفرنسية "سى ماسالا"، بحضور العديد من كبار الشخصيات على المستويين الدولى والمحلى.

وأكد السفير ناصر حمدى رئيس هيئة تنشيط السياحة، أهمية الحدث فى دعم أواصر العلاقات المصرية الإفريقية ودعم السياحة المصرية بصفة خاصة فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد، وما ستسهم به هذه الاحتفالية فى التسويق السياحى لمصر من خلال الحضور على المستوى الدولى والمحلى وحجم التغطية الإعلامية والدولية والمحلية.

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