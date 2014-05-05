“العدل” عن لقاء السيسي بالإعلاميين: ردود ضعيفة و” دماغ غير مرتبة”.. و” مراية الحب عامية”
انتقد المنتج السينمائي محمد العدل، القيادي في حملة حمدين صباحي المرشح لرئاسة الجمهورية، لقاء المشير عبد الفتاح السيسي، المرشح الرئاسي، مع الإعلاميين، الأحد، وقال:” إن ردود السيسي على أسئلة الحضور أقل من المتوقع” ، مضيفًا :” أن دماغ المشير غير مرتبة” .
وكتب العدل، في تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، اليوم الإثنين: ” لم أفاجأ بمستوى ردوده التي أرى أنها أقل من المتوقع.. المفاجأة في حاجتين أنه كان رئيس مخابرات ودماغه غير مرتبة بالمرة.. والثانية ” دماغ مؤيدينه إزاى شافته عبقرى».
وأضاف: ” شاهدت إعادة للقاء السيسي.. مستغرب إنه كان رئيس مخابرات برأس غير مرتبة بالمرة.. مستغرب مؤيدينه اللى دافعوا عن اللقاء.. مراية الحب عامية».