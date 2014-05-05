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“العدل” عن لقاء السيسي بالإعلاميين: ردود ضعيفة و” دماغ غير مرتبة”.. و” مراية الحب عامية”

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محمد العدل

انتقد المنتج السينمائي محمد العدل، القيادي في حملة حمدين صباحي المرشح لرئاسة الجمهورية، لقاء المشير عبد الفتاح ، المرشح الرئاسي، مع الإعلاميين، الأحد، وقال:”  إن ردود السيسي على أسئلة الحضور أقل من المتوقع” ، مضيفًا :” أن دماغ المشير غير مرتبة” .

وكتب العدل، في تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، اليوم الإثنين: ” لم أفاجأ بمستوى ردوده التي أرى أنها أقل من المتوقع.. المفاجأة في حاجتين أنه كان رئيس مخابرات ودماغه غير مرتبة بالمرة.. والثانية ” دماغ مؤيدينه إزاى شافته عبقرى».

وأضاف: ” شاهدت إعادة للقاء السيسي.. مستغرب إنه كان رئيس مخابرات برأس غير مرتبة بالمرة.. مستغرب مؤيدينه اللى دافعوا عن اللقاء.. مراية الحب عامية».

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