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بالفيديو.. مصطفى شردي: «الشعب هيبلع الزلط للسيسي»

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بالفيديو.. مصطفى شردي: «الشعب هيبلع الزلط للسيسي» بالفيديو.. مصطفى شردي: «الشعب هيبلع الزلط للسيسي»

قال الإعلامي محمد مصطفى شردي، البرلماني السابق: إن «الشعب هيبلع الزلط للمشير عبدالفتاح ، لو شعر بمصداقيته وإنه يسعى لتطبيق ما يقوله».

وأضاف «شردي»، في حلقة خاصة مع برنامج «باختصار» مع الدكتور معتز بالله عبدالفتاح، على قناة «المحور»، مساء الأحد: حول لقاء «السيسي» مع وفد الإعلاميين الأحد، أن «المشير لا يتحدث عن الفكرة ولكنه يتحدث عن وعي المواطنين بها لتطبيقها».

وتابع: «لو أردت أن تبحر في عقل المشير السيسي ستجد أنه على يقين أن الشعب سيستمع إليه، وزي ما قال المثل (حبيبك يبلعلك الزلط وعدوك يتمنالك الغلط)، فالشعب هيتحمل المشير لو شعر بمصداقيته وصدقه في حديثه».

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