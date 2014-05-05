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حسين عبدالغني: “صباحي” صاحب تاريخ ” نضالي”.. و”السيسي” ليس له خبرة في العمل السياسي

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حسين عبدالغني: “صباحي” صاحب تاريخ ” نضالي”.. و”السيسي” ليس له خبرة في العمل السياسي حسين عبدالغني: “صباحي” صاحب تاريخ ” نضالي”.. و”السيسي” ليس له خبرة في العمل السياسي

اعتبر حسين عبد الغنى المستشار الإعلامي لحملة حمدين صباحى المرشح لرئاسة الجمهورية:”  إن نتيجة الانتخابات الرئاسية المقبلة  ليست محسومة” ، مضيفًا :” أن «فرصة صباحي في الفوز في تصاعد مستمر” .

وقال عبد الغني خلال حواره على فضائية ” العربية الحدث” مساء السبت:”  إن المشير عبد الفتاح المرشح لرئاسة الجمهورية ليس له خبرة في العمل السياسي لكنه رجل عسكري منضبط، بينما صباحى له تاريخ نضالى كبير على مدى 40 عاما” .

وبين أن صباحي يعتمد على التواصل مع الشعب ويستمع لهم ويدرك تمامًا أزماتهم ولديه حلول للكثير من القضايا، موضحًا أن دعوة مؤسس «التيار الشعبي» الشباب للمشاركة في الانتخابات «تنبع من اهتمامه بهذا الفصيل الذي يتوجه له بكل خطاباته إضافة إلى التركيز على الاهتمام بعدم المقاطعة».

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