أخبار عاجلة

اكتمال النصاب القانوني لعمومية قضاة مجلس الدولة لمناقشة تعديلات "السلطة القضائية" -
وزير الداخلية يُرسل وفد لزيارة الطفلة "جنا" بالدقهلية -
بعثة سعودية ألمانية: مكتشفات أثرية أظهرت أن شمال المملكة كان مركزا حضاريا عالميا -
التضامن بالغربية: صرف 5 آلاف جنيه لأسرة ضحية "تفجير مركز التدريب" -
القبض على عصابة سرقة الدراجات النارية بقليوب -
بالصور.. "التضامن" بالغربية تنظم احتفالا بـ"يوم اليتيم" -
خروج المصابين الصينيين والتشيليين في حادث سير الفيوم بعد تلقى العلاج -
ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة حاويات وبضائع عامة -
اقتصادية النواب تواصل مناقشتها لقانون الاستثمار -
«دريّة أحمد»| أجهضت نفسها مرتين.. وبسببها اعتزلت «سهير رمزي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الرئيس القبرصي: ندعم مصر .. وتركيا تسعى لإثارة أزمات في المنطقة

Google+ Print
الرئيس القبرصي: ندعم مصر .. وتركيا تسعى لإثارة أزمات في المنطقة الرئيس القبرصي: ندعم مصر .. وتركيا تسعى لإثارة أزمات في المنطقة

قال الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس، إن بلاده تبذل كل ما في وسعها من أجل دعم مواقف داخل الاتحاد الأوربي، مضيفًا أن قبرص نجحت في تفادي فرض المزيد من الشروط والقيود على مساعدات الاتحاد للقاهرة.

وأضاف «أناستاسياديس»، في حوار مع صحيفة «الأهرام» اليوم الإثنين، أن بلاده تسعى من أجل موقف أوربي عادل ومتوازن تجاه القاهرة، معربًا عن سعادته بالخطوات التي اتخذها مصر حتى الآن للمضي قدما في تنفيذ «خارطة الطريق».

واتهم تركيا بأنها «الدولة الوحيدة التي لها مصلحة في إثارة المشاكل في المنطقة»، وثمن إنشاء آلية الحوار الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأمور المستعجلة عن إسقاط حُكم "مصرية تيران وصنافير": الاتفاقيات تخرج عن ولاية "القضاء الإداري"

الأمور المستعجلة عن إسقاط حُكم "مصرية تيران وصنافير": الاتفاقيات تخرج عن ولاية "القضاء الإداري"

الأخبار - وزارة الخارجية تطلق الفصل الخاص بمصر فى تقرير اللأجئين السوريين

الأخبار - وزارة الخارجية تطلق الفصل الخاص بمصر فى تقرير اللأجئين السوريين

«الدولية للصناعات الغذائية» ترفع استثماراتها في مصر لمليار جنيه

«الدولية للصناعات الغذائية» ترفع استثماراتها في مصر لمليار جنيه

قائمة «تحيا مصر» تكتسح انتخابات شعبة المستوردين بغرفة القاهرة

قائمة «تحيا مصر» تكتسح انتخابات شعبة المستوردين بغرفة القاهرة