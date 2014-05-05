الرئيس القبرصي: ندعم مصر .. وتركيا تسعى لإثارة أزمات في المنطقة

قال الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس، إن بلاده تبذل كل ما في وسعها من أجل دعم مواقف مصر داخل الاتحاد الأوربي، مضيفًا أن قبرص نجحت في تفادي فرض المزيد من الشروط والقيود على مساعدات الاتحاد للقاهرة.

وأضاف «أناستاسياديس»، في حوار مع صحيفة «الأهرام» اليوم الإثنين، أن بلاده تسعى من أجل موقف أوربي عادل ومتوازن تجاه القاهرة، معربًا عن سعادته بالخطوات التي اتخذها مصر حتى الآن للمضي قدما في تنفيذ «خارطة الطريق».

واتهم تركيا بأنها «الدولة الوحيدة التي لها مصلحة في إثارة المشاكل في المنطقة»، وثمن إنشاء آلية الحوار الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان.