الزمالك يبدأ رحلة ' حسبة برما ' بالتليفونات

ثلاث جولات أخيرة حاسمة تتبقى لحسم بطاقتي التأهل عن المجموعة الثانية للدوري الممتاز، يبدأها الزمالك بمواجهة تليفونات بني سويف يوم الأثنين على ملعب الدفاع الجوي.

الزمالك يدخل المواجهة رابعا برصيد 28 نقطة ولا بديل له سوى الفوز من أجل الدخول في منافسة بتروجيت والإسماعيلي والشرطة على بطاقتي التأهل.

أما التليفونات فيحاوب الابتعاد عن منطقة الخطر، إذ جمع 21 نقطة بالمركز الثامن بفارق نقطة واحدة عن الحدود التاسع، وهو المركز الذي يحول لمباراة فاصلة للبقاء أو الهبوط.

لقاء الدور الأول كان قد انتهى بالتعادل السلبي 0-0.

حسبة برما

أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك كان قد صرح قبل مواجهة الإسماعيلي بأن الزمالك لديه أربع مباريات يسعى لاقتناص 12 نقطة منهم.. فقد ثلاثة بالخسارة من الدراويش.

ويتبقى للزمالك ثلاث مباريات أمام تليفونات بني سويف، وادي دجلة واتحاد الشرطة .. والفوز فيهم يرفع رصيده للنقطة 37 وينتظر نتائج منافسيه بتروجيت، الإسماعيلي.

ويلعب الإسماعيلي مع حرس الحدود عصرا، ثم يواجه المنيا .. وأخيرا مواجهة حاسمة مع بتروجيت.

أما بتروجيت فيتبقى له مواجهتين ستكون الأولى مع المصري اليوم الأثنين، قبل صدام الدراويش.

بينما الشرطة لديه مواجهة مع القناة، قبل أن يلتقي بالزمالك وتليفونات بني سويف، والفرصة سانحة للفرق الأربعة للعبور للدورة الرباعية.