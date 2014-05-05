افتتاح مركز الدفاع المدني بحي الشفاء.. في تبوك

افتتح مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك اللواء مستور بن عايض الحارثي امس الاول مركز الدفاع المدني بحي الشفاء بمدينة تبوك وتجول اللواء الحارثي بالمركز واجتمع مع منسوبيه وحثهم على بذل المزيد لخدمة المواطن والمقيم.

وأوضح اللواء الحارثي بأن المركز يقدم خدمات الإطفاء والإنقاذ ومزود بكافة الآليات والمعدات الفنية ويخدم أحياء "الشفاء، البوادي، الصفا، الجامعة، طريق ضباء، الطريق الدائري من كبري ضباء إلى دوار معهد سلاح المدرعات وأجزاء من الأحياء الجنوبية".

وقدم اللواء الحارثي شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي أمير منطقة تبوك على ما يوليه من رعاية واهتمام للدفاع المدني بمنطقة تبوك وذكر أن توجيهات سمو أمير المنطقة ووقوفه الدائم مع الدفاع المدني ساهمت بإنجاح أعمال الدفاع المدني بالمنطقة وأضاف أن افتتاح مركز للدفاع المدني بحي الشفاء يأتي في ظل نشر خدمات الدفاع المدني في كافة المواقع التي تتطلب ذلك حسب ما لدى المديرية العامة من أولويات وفق المعايير المعتمدة.