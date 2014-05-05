أخبار عاجلة

اكتمال النصاب القانوني لعمومية قضاة مجلس الدولة لمناقشة تعديلات "السلطة القضائية" -
وزير الداخلية يُرسل وفد لزيارة الطفلة "جنا" بالدقهلية -
بعثة سعودية ألمانية: مكتشفات أثرية أظهرت أن شمال المملكة كان مركزا حضاريا عالميا -
التضامن بالغربية: صرف 5 آلاف جنيه لأسرة ضحية "تفجير مركز التدريب" -
القبض على عصابة سرقة الدراجات النارية بقليوب -
بالصور.. "التضامن" بالغربية تنظم احتفالا بـ"يوم اليتيم" -
خروج المصابين الصينيين والتشيليين في حادث سير الفيوم بعد تلقى العلاج -
ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة حاويات وبضائع عامة -
اقتصادية النواب تواصل مناقشتها لقانون الاستثمار -
«دريّة أحمد»| أجهضت نفسها مرتين.. وبسببها اعتزلت «سهير رمزي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

افتتاح مركز الدفاع المدني بحي الشفاء.. في تبوك

Google+ Print
افتتاح مركز الدفاع المدني بحي الشفاء.. في تبوك افتتاح مركز الدفاع المدني بحي الشفاء.. في تبوك

    افتتح مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك اللواء مستور بن عايض الحارثي امس الاول مركز الدفاع المدني بحي الشفاء بمدينة تبوك وتجول اللواء الحارثي بالمركز واجتمع مع منسوبيه وحثهم على بذل المزيد لخدمة المواطن والمقيم.

وأوضح اللواء الحارثي بأن المركز يقدم خدمات الإطفاء والإنقاذ ومزود بكافة الآليات والمعدات الفنية ويخدم أحياء "الشفاء، البوادي، الصفا، الجامعة، طريق ضباء، الطريق الدائري من كبري ضباء إلى دوار معهد سلاح المدرعات وأجزاء من الأحياء الجنوبية".

وقدم اللواء الحارثي شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي أمير منطقة تبوك على ما يوليه من رعاية واهتمام للدفاع المدني بمنطقة تبوك وذكر أن توجيهات سمو أمير المنطقة ووقوفه الدائم مع الدفاع المدني ساهمت بإنجاح أعمال الدفاع المدني بالمنطقة وأضاف أن افتتاح مركز للدفاع المدني بحي الشفاء يأتي في ظل نشر خدمات الدفاع المدني في كافة المواقع التي تتطلب ذلك حسب ما لدى المديرية العامة من أولويات وفق المعايير المعتمدة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية