جامعة سلمان تحصد عشر جوائز في المؤتمر العلمي الخامس

حصد طلاب وطالبات جامعة سلمان بن عبدالعزيز بالخرج المشاركين في المؤتمر العلمي الخامس لطلاب وطالبات التعليم العالي عشر جوائز، وذلك في ختام فعاليات المؤتمر مساء يوم الأربعاء 1435/6/29ه في مدينة الرياض، بحضور وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري.

وتمثلت الجوائز التي حصل عليها الطلاب والطالبات المشاركين في المؤتمر كالتالي:

محمد عبد الناصر الفرا، في الابتكار وريادة الأعمال/ الفكرة المتميزة، جهاز امتصاص الرطوبة من الهواء وسحب الماء منه، قسم الهندسة.

بندر مساعد القريني، علي سليمان الغنيم، محمد سليمان المنيع.. افضل خدمة مجتمعية، حملة التوعية بسرطان القولون،الطب البشري، بمشاركة عمادة شؤون الطلاب د. عمر بن محمد دين.

فارس يحيى عسيري، عبد الله سعود الغملاس، يزيد الغامدي .. افضل خدمة مجتمعية، ابتسامتكم أمانة، طب الأسنان.

د. أمجد الجنبازحاتم، براك العصيمي، الإلقاء العربي وطب الأسنان. هيا راشد المشاري، الإلقاء العربي العلوم الإنسانية للبنات بالحوطة.

مشاري عبدالله سلطان العماري، الرسم التشكيلي، العشق التاريخي، المجتمع بالخرج. عبدالرحمن سليمان عبدالله البواردي، الفن الرقمي، عالم جميل، هندسة وعلوم الحاسب بالخرج. هدير ممدوح محمد سابق، الفن الرقمي، جمال الحياة، التربية للبنات بالخرج.

يوسف غالب مسعر الحربي، التصوير الضوئي، هدوء مفترس، إدارة الأعمال بالحوطة. شروق أحمد عبدالله آل مقرن، التصوير الضوئي، إدارة الأعمال للبنات بالخرج.

وقدم مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي خالص التهاني والتبريكات للطلاب والطالبات الفائزين في الجوائز، كما قدم جزيل شكره وتقديره لعمادة شؤون الطلاب بقيادة الدكتور مسفر بن محماس الكبيري على الجهود الجبارة التي بُذلت خلال الأشهر الماضية في تجهيز مشاركات الطلاب والطالبات لهذا المؤتمر.