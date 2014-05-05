د. التميمي: الفعالية تأتي لتوعية المجتمع من مخاطر الحوادث المرورية

أعلن د. صالح التميمي المشرف العام على مدينة الملك سعود الطبية بأن المدينة ستكون الأولى على مستوى المملكة والتي ستتميز بمركز متخصص لاستقبال وعلاج إصابات الحوادث, كان ذلك خلال افتتاح فعاليات (حياتك غالية) والذي نظمه قسم العناية المركزة بمدينة الملك سعود الطبية والتي تهدف للتوعية من خطر الحوادث المرورية بمركز بانوراما التجاري.

وأوضح د. التميمي بأن هذه الفعالية تأتي من اجل توضيح خطر الحوادث المرورية على حياتنا اليومية فالعناية المركزة هي اكبر شاهد على مآسي الحوادث والتي لا تكاد تخلو اسرتها بشكل يومي من حالة مأساوية نتيجة تلك الحوادث المروعة كما تهدف لرفع مستوى السلامة المرورية.

من جانب آخر تميزت جميع الاركان المشاركة بعرض طرق للتوعية من أخطار الحوادث كلن في مجال اختصاصه..