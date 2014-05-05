تنظيم أضخم حملة للتبرع بالدم بمشاركة نجوم المجتمع

نظمت المدينة الطبية بجامعة الملك سعود بالرياض مؤخراً أضخم حملة للتبرّع بالدم بعنوان "دمي دمك"، وذلك ضمن النشاطات المجتمعية التي تنفذها المدينة الطبية.

وحضر الافتتاح الحملة الداعية الشيخ غرم البيشي، والفنان فايز المالكي، ومجموعة من نجوم شبكات التواصل.

ورعى إطلاق الحملة الدكتور فهد بن عبدالله الزامل عميد كلية الطب بجامعة الملك سعود، المشرف على المستشفيات الجامعية، بحضور عبدالمحسن الحماد العشري المدير التنفيذي للتشغيل بالمدينة الطبية.

وأوضح الدكتور الزامل أن الحملة لم تهدف فقط للتبرع بالدم، وإنما لتثقيف المجتمع بأهمية التبرع بالدم لما لها من فضل بعد الله في إنقاذ الأرواح، وقال إن مشاركة الدعاة تعزيز لمبدأ المسؤولية الاجتماعية.

ومن جانبه أعرب المدير التنفيذي للتشغيل بالمدينة الطبية بجامعة الملك سعود عبدالمحسن العشري، عن سعادته لما لمسه من اهتمام بالغ لدى شرائح المجتمع، وخصوصاً من هم في سن الشباب بمشاركتهم في مثل هذه الحملات، مضيفاً أن الحملة هدفت للتوعية بأهمية التبرع بالدم وفوائدها الصحية للمتبرع.

وقال الداعية الشيخ غرم البيشي إن مثل هذه المبادرة يصدق فيها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا)، فهذه الحملة لحفز المجتمع كي يبادر للإسهام في انقاذ الأرواح، وأشاد بمشاركة النجوم في مثل هذه الحملات. وقدم الفنان فايز المالكي شكره وتقديره للمدينة الطبية بجامعة الملك سعود على مبادرتها، مقدماً دعوته لكل من أغناه الله بالصحة والعافية لمشاركة إخوانه المرضى من خلال التبرع بالدم، مؤكداً حاجة مراكز وبنوك الدم للمتبرعين. وعبر نجوم شبكات التواصل الاجتماعي عن سعادتهم بالمشاركة في الحملة، موجهين رسالة للمجتمع عموماً وللشخصيات المشهورة خصوصاً لاهتمام بمثل هذه الحملات.

وفي نهاية الحملة كرم الدكتور فهد الزامل والأستاذ عبدالمحسن العشري الشيخ غرم البيشي، والفنان فايز المالكي، ونجوم شبكات التواصل الاجتماعي، وفريق سعودي بايكرز للدراجات النارية.