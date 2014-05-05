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المتحدث باسم ” حزب النور”: اخترنا السيسي ..وصلينا استخارة قبل القرار

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المتحدث باسم ” حزب النور”: اخترنا السيسي ..وصلينا استخارة قبل القرار المتحدث باسم ” حزب النور”: اخترنا السيسي ..وصلينا استخارة قبل القرار


> قال محمد صلاح خليفة المتحدث باسم حزب النورالسلفي إن اختيار الحزب تأييد المشير عبد الفتاح في معركة الانتخابات الرئاسية، هو تغليب للمصلحة العامة للبلاد على مصلحة الحزب، وأوضح أن أسباب اختيارهم للمشير هي لاعتباره ” ابن مؤسسات الدولة “، لتقلده مناصب كثيرة وله سابق تجربة بالقيادة عندما تولى أمر وزارة الدفاع وأثبت كفاءته.

وأضاف خليفة خلال حواره مع الإعلامي جمال عنايت في برنامج ” مساء جديد ” على قناة التحرير مساء الأحد، أن من ضمن أسباب تأييد “النور” للسيسي إنه لا ينتمي لحزب سياسي وليست له أيديولوجية معينة، وهذا سيقلل من الاستقطاب داخل المجتمع، كما أنه مدرك للخطر الخارجي الذي يحيط بالبلاد.

وأوضح خليفة أن أعضاء الحزب استطلعوا آراء القواعد في المحافظات، وتم الاتفاق بعد ذلك على مساندة السيسي خلال اجتماع اللجنة العليا للحزب أمس، وأضاف بأنهم صلوا صلاة استخارة قبل اختيار السيسي، وأكد خليفة على أن صناعة القرار داخل الحزب تقوم على الإقناع وليس الطاعة كما لدى جماعة الإخوان.

ونفى خليفة أن يكون حزب النور بمثابة ” حصان طروادة ” بالنسبة للإخوان، للعودة إلى حكم عن طريقهم، مضيفا بأن خلافات الحزب مع الإخوان خلافات منهجية، كما أن الجماعة سيطر على مكتب إرشادها الاتجاه القبطي” نسبة إلى سيد قطب “،مؤكدا أنها أفكار انعزالية وهو ما ظهر من كلام المتحدثين باسم الجماعة على منصة اعتصام رابعة، وأضاف خليفة إن حزب النور نزل الانتخابات البرلمانية عام 2011 على قوائم مختلفة عن قوائم الإخوان، كما قال إنه بعد تشكيل التيار الإسلامي للأغلبية داخل البرلمان، كان اقتراح الإخوان أن تتكون جميع لجان المجلس من التيار الإسلامي وهو ما رفضه النور.

وأكد خليفة على أن حزب النور يشهد محاولة ” تكسير عظام ” للحزب من قبل بعض التيارات بسبب قرب قدوم الانتخابات البرلمانية، وهي ضربة استباقية، موضحا بأنهم لن يلتفتوا لهذه المحاولات.

برنامج ” مساء جديد ” والذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت علىقناة التحرير الفضائية ، يأتيكم في التاسعة مساءًا من السبت إلى الأربعاء.

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