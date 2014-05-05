القنصلية الأميركية تكرم فريق توعية الجاليات الأجنبية في شرطة دبي

أشادت القنصلية الأميركية بدبي بجهود التوعية الأمنية بالقيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بإدارة التوعية الأمنية بالإدارة العامة لخدمة المجتمع.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وفد القنصلية إلى إدارة التوعية الأمنية، بهدف تكريم فريق توعية الجاليات الأجنبية، برئاسة العقيد الدكتور جاسم خليل ميرزا، مدير إدارة التوعية الأمنية، وأعضاء الفريق الذي ضم الرائد محمد سالم المهيري، رئيس قسم التوعية من الجريمة، وذياب بن علي، رئيس شعبة توعية الجاليات الأجنبية، وهبة العوضي، منسق إعلامي، فيما حضر من جانب القنصلية مايكل زيغكوفك، وجينا جياشيتي، وديفيد بيشوب.

بدوره أثنى العقيد ميرزا على المبادرة الطيبة التي قامت بها القنصلية الأيمركية، مؤكداً أن توعية الجاليات الأجنبية وتخصيص حصص توعوية باللغة المتداولة بين هذه الجاليات هو واجب أصيل منوط بنا كوننا فريق توعية أمنية،

وذلك بتوجيهات اللواء خبير خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة مباشرة من اللواء محمد سعيد المري، مدير الإدارة العامة لخدمة المجتمع.