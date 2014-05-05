قائد شرطة عجمان: خدماتنا بصدر رحب وأصالة عاداتنا

أكد العميد علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة عجمان، ضرورة تقديم الخدمات من قبل أفراد شرطة عجمان بصدر رحب ومعاملة المراجعين بشكل يتناسب والعادات العربية المتأصلة في نفوس أبناء الإمارات، داعياً إلى بذل المزيد من الجهد لمساعدة المراجعين وتقديم كل ما يحتاجون إليه لتحقيق أقصى مقومات رضا المتعاملين الذي تسعى إليه وزارة الداخلية.

تفقد

وأشار خلال تفقده مركز شرطة «المدينة الشامل» بحضور العقيد علي سعيد المطروشي مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة، والرائد خلفان السويدي رئيس قسم الشرطة المجتمعية، والرائد رائد الزعابي رئيس مركز شرطة المدينة الشامل، والمقدم خالد النعيمي مدير مركز شرطة النعيمية، إلى أن الهدف من المخالفات المرورية ردع المخالفين والوقوف على التجاوزات التي من شأنها أن تهدد حياة الأفراد والممتلكات.

رافق قائد عام شرطة عجمان خلال الجولة التفقدية المقدم جمعة سالم الزحمي رئيس قسم القيادة والانضباط، والرائد الدكتور محمد سالمين العرياني رئيس قسم الشؤون القانونية، والرائد عبدالله علي بن علوان النعيمي رئيس قسم التخطيط الاستراتيجي.

التفتيش السنوي

وتأتي الجولة ضمن برنامج التفتيش السنوي لتفقد الإدارات والأقسام والمراكز التابعة للقيادة العامة لشرطة عجمان وفق استراتيجية وزارة الداخلية التي تهدف إلى زيادة التواصل الفعلي بين منتسبيها والالتقاء بهم لتطوير الأداء بما يخدم العمل الشرطي.

وثمن قائد عام شرطة عجمان جهود وزارة الداخلية ودعمها لتأهيل الكوادر البشرية المواطنة في مختلف التخصصات، الأمر الذي أدى إلى تبوؤ الوزارة مكانة مرموقة على المستوى العالمي.

سير العمل

واطلع خلال الجولة التفتيشية على سير العمل ووقف على المستجدات والمعوقات كافة، مثنياً على انخفاض عدد البلاغات الجنائية ضمن اختصاص مركز شرطة المدينة الشامل خلال الربع الأول من العام الجاري عما كانت عليه في الفترة نفسها من العام المنصرم بنسبة 21%، أي من 584 بلاغاً إلى 459، حيث إن الإحصاءات لا تشمل بلاغات الشيكات.

وأشارت النتائج إلى انخفاض في عدد بلاغات القضايا المقلقة بنسبة 16%، حيث بلغ عددها خلال الربع الأول من العام الماضي 90 بلاغاً، مقارنة بـ 76 خلال الفترة نفسها من العام الجاري، وقد أظهرت النتائج انخفاضاً في عدد السرقات من المنازل من 22 سرقة العام الماضي إلى 6 خلال العام الجاري، في حين انخفضت بلاغات سرقة السيارات من 28 إلى 21.

وبينت الأرقام انخفاض بلاغات قضايا الشيكات بنسبة 29%، حيث بلغت خلال الربع الأول من العام الجاري 512 قضية، مقارنة بـ 718 وبلغ عدد البلاغات المرورية خلال العام الجاري 69 بلاغاً مقابل 91 خلال العام المنصرم.

نتائج ونسب

أظهرت النتائج أن نسبة المتهمين الذين تم إلقاء القبض عليهم خلال الربع الأول من العام الجاري ارتفعت بنسبة 5% عن عددهم العام الماضي، أي من 131 شخصاً إلى 137. وبينت أن إجمالي عدد رخص المركبات التي جددت خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت 791 رخصة، مقابل 271 خلال الفترة نفسها من العام الماضي.