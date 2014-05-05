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جامعة أبوظبي تفوز بالمركز الأول في مسابقة تطبيقات الهاتف المحمول

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جامعة أبوظبي تفوز بالمركز الأول في مسابقة تطبيقات الهاتف المحمول جامعة أبوظبي تفوز بالمركز الأول في مسابقة تطبيقات الهاتف المحمول

اختتمت جامعة خليفة أمس بنجاح مسابقة تطبيقات الهاتف المتحرك 2014 في نسختها التاسعة، وذلك بفوز فريق جامعة أبوظبي عن تطبيق «ذا غرين سوكيت» (المأخذ الأخضر) بالمركز الأول، فيما فاز تطبيق «لنج » (الرئة ) من الجامعة الأميركية في الشارقة بالمركز الثاني، واحتل فريق جامعة الإمارات المركز الثالث عن تطبيق مغامرات فارس، وجاء فريق جامعة خليفة رابعاً بتطبيق «آي كير» (أنا أهتم).

وتعتبر مسابقة تطبيقات الهاتف المتحرك 2014 حدثاً سنوياً تنظمه جامعة خليفة لطلبة الجامعات، بحيث يتم تقديم تطبيقات تتميز بالإبداع وبأنها ذات بعد ثقافي، وقد أقيمت المسابقة هذا العام برعاية كل من هيئة تنظيم الاتصالات، ومجموعة الإمارات المتقدمة للاستثمار، وشركتي سامسونج وآي بي إم.

وقد شهدت مسابقة هذا العام مشاركة قياسية بستة وعشرين تطبيقاً من عدد من جامعات الدولة، فيما كانت جامعة خليفة الأكثر مشاركة بسبعة تطبيقات.

تطبيقات متميزة

وبهذه المناسبة، قال الدكتور عارف سلطان الحمادي، مدير جامعة خليفة: «أود أن أبارك لجميع الفائزين في مسابقة هذا العام، إذ قدّم جميع المتسابقين تطبيقات متميزة. يسعدنا أن نشهد المشاركة الواسعة لأكبر عدد من التطبيقات في نسخة العام الحالي من المسابقة التي بدأت عام 2006.

تكمن أهمية المسابقة في أنها تتزامن مع توجه الدولة الحالي نحو الذكية، وخاصة في مجال استخدام تطبيقات الهواتف الذكية في مختلف المجالات، لتعزيز موقع الدولة في قائمة الدول الأكثر استفادة من التكنولوجيا».

من جانبه، قال حمد عبيد المنصوري، المدير العام لحكومة الإمارات الذكية: «إن مبادرة جامعة خليفة بتنظيم مسابقة التطبيقات الذكية تعكس حرص الجامعة على دفع مسيرة التحول نحو الحكومة الذكية، وتؤكد تشجيع إدارة الجامعة للطلبة على تطوير مهاراتهم ومعارفهم، بما يتلاءم مع المستجدات والتطورات»، وقال: «نحن مقبلون على مرحلة ستصبح فيها الحكومة الذكية والمدينة الذكية ثقافة راسخة في كل مناحي الحياة.

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