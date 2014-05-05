طيران شرطة رأس الخيمة ينقذ مريض صرع ومواطناً فقد وعيه

أنقذ قسم جناح الجو بشرطة رأس الخيمة مواطناً مصاباً بحالة من الصرع في منطقة سل مبرح الجبلية التي يقدر ارتفاعها بـ4 آلاف قدم.

وقال المقدم الطيار سعيد راشد اليماحي، رئيس قسم جناح الجو بشرطة رأس الخيمة، إنه ورد بلاغ لغرفة العمليات، يفيد بوجود مريض مواطن مصاب بحالة من الصرع في المنطقة الجبلية المذكورة، وبرفقته شخصان من ذويه، وعلى إثره، تم على الفور تحريك إحدى طائراتنا العاملة بالقسم، والوصول إلى المنطقة المذكورة، وتقديم كل الإسعافات الأولية للشخص، وإيصاله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ومن جانب آخر، تمكن قسم جناح الجو من إنقاذ وإسعاف مواطن آخر كان قد تعرض لحالة إغماء شديدة، فقد على إثرها وعيه، في منطقة جبل رقيق، شرقي إمارة رأس الخيمة، إذ تقدم أحد المواطنين ببلاغ لغرفة العمليات، يفيد بعثوره على أحد المواطنين وقد غاب عن الوعي، وعلى الفور تم تحريك الطائرة إلى مكان البلاغ، وتقديم الإسعافات الأولية له على وجه السرعة، ونقله وإيصاله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأكد اليماحي أن جميع أفراد قسم جناح الجو بشرطة رأس الخيمة على أهب الاستعداد لتلقي كل البلاغات، والتحرك نحوها بالسرعة الممكنة، متمنياً للجميع السلامة.