أخبار عاجلة

اكتمال النصاب القانوني لعمومية قضاة مجلس الدولة لمناقشة تعديلات "السلطة القضائية" -
وزير الداخلية يُرسل وفد لزيارة الطفلة "جنا" بالدقهلية -
بعثة سعودية ألمانية: مكتشفات أثرية أظهرت أن شمال المملكة كان مركزا حضاريا عالميا -
التضامن بالغربية: صرف 5 آلاف جنيه لأسرة ضحية "تفجير مركز التدريب" -
القبض على عصابة سرقة الدراجات النارية بقليوب -
بالصور.. "التضامن" بالغربية تنظم احتفالا بـ"يوم اليتيم" -
خروج المصابين الصينيين والتشيليين في حادث سير الفيوم بعد تلقى العلاج -
ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة حاويات وبضائع عامة -
اقتصادية النواب تواصل مناقشتها لقانون الاستثمار -
«دريّة أحمد»| أجهضت نفسها مرتين.. وبسببها اعتزلت «سهير رمزي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

طيران شرطة رأس الخيمة ينقذ مريض صرع ومواطناً فقد وعيه

Google+ Print
طيران شرطة رأس الخيمة ينقذ مريض صرع ومواطناً فقد وعيه طيران شرطة رأس الخيمة ينقذ مريض صرع ومواطناً فقد وعيه

أنقذ قسم جناح الجو بشرطة رأس الخيمة مواطناً مصاباً بحالة من الصرع في منطقة سل مبرح الجبلية التي يقدر ارتفاعها بـ4 آلاف قدم.

وقال المقدم الطيار سعيد راشد اليماحي، رئيس قسم جناح الجو بشرطة رأس الخيمة، إنه ورد بلاغ لغرفة العمليات، يفيد بوجود مريض مواطن مصاب بحالة من الصرع في المنطقة الجبلية المذكورة، وبرفقته شخصان من ذويه، وعلى إثره، تم على الفور تحريك إحدى طائراتنا العاملة بالقسم، والوصول إلى المنطقة المذكورة، وتقديم كل الإسعافات الأولية للشخص، وإيصاله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ومن جانب آخر، تمكن قسم جناح الجو من إنقاذ وإسعاف مواطن آخر كان قد تعرض لحالة إغماء شديدة، فقد على إثرها وعيه، في منطقة جبل رقيق، شرقي إمارة رأس الخيمة، إذ تقدم أحد المواطنين ببلاغ لغرفة العمليات، يفيد بعثوره على أحد المواطنين وقد غاب عن الوعي، وعلى الفور تم تحريك الطائرة إلى مكان البلاغ، وتقديم الإسعافات الأولية له على وجه السرعة، ونقله وإيصاله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأكد اليماحي أن جميع أفراد قسم جناح الجو بشرطة رأس الخيمة على أهب الاستعداد لتلقي كل البلاغات، والتحرك نحوها بالسرعة الممكنة، متمنياً للجميع السلامة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية