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صحة دبي تبحث التعاون مع شركة متخصصة في الصحة الذكية

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صحة دبي تبحث التعاون مع شركة متخصصة في الصحة الذكية صحة دبي تبحث التعاون مع شركة متخصصة في الصحة الذكية

بحث المهندس عيسى الميدور، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، بمكتبه بمبنى الإدارة العامة، صباح أمس، مع وفد يمثل «شركة سيرنر الشرق الأوسط»، إحدى الشركات المتخصصة في مجال الصحة الذكية، برئاسة مايكل بوميرانس، نائب الرئيس، المدير العام للشركة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، سبل التعاون المشترك في مجال الصحة الذكية وتطوراتها وآلية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والتطبيقات والحلول الذكية والمبتكرة، الهادفة إلى تسهيل الوصول إلى الخدمة وتيسير الحصول عليها.

وأكد الميدور خلال الاجتماع الاهتمام الذي توليه هيئة الصحة بدبي، للاستفادة من أنظمة التشغيل الحديثة في المجال الصحي، وتطبيقها في جميع المستشفيات والمنشآت التابعة للهيئة، لضمان تحقيق الجودة والسلامة ودقة المعلومة وسرعة تقديم الخدمة، وخاصة في أنظمة المختبرات والسجلات الطبية والخدمات الطبية المساندة.

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