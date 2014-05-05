محاكم دبي تختتم فعاليات مبادرات مكتوم للتميز

نظمت محاكم دبي مساء أول من أمس الحفل الختامي لمبادرات مكتوم بن محمد للتميز والفكر القانوني تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، رئيس المجلس القضائي بالإمارة، وتخلل الحفل تكريم الفائزين في الدورة الثالثة لمسابقة مكتوم بن محمد للمحاكمة الصورية، ومسابقة مكتوم بن محمد للبحوث الطلابية العلمية القانونية، وذلك بتنظيم محاكم دبي، لتطوير قدرات العاملين بالسلطة القضائية وتحفيز ريادة الأعمال القانونية، إذ تعد هذه المبادرات الموجهة للمجتمع القانوني والقضائي الأولى من نوعها في الدولة.

وأكد طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، رئيس اللجنة العليا لمبادرات مكتوم بن محمد للتميز والفكر القانوني، في كلمة خلال الحفل أن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، يقدم دعماً لا محدوداً لهذه المبادرات بهدف بناء جيل قانوني متميز، إلى جانب مجموعة من البرامج مثل برنامج مكتوم بن محمد للبعثات والمنح الدراسية القانونية، وبرنامج مكتوم بن محمد للمؤتمرات والندوات القانونية والقضائية، وأكاديمية محاكم مركز دبي المالي العالمي.

وأضاف المنصوري: إن هذا الاهتمام لسموه ليس فقط على مستوى الدولة بل وجه بأن تصبح هذه المبادرات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والبعض منها على مستوى دول العالم، وذلك لتدريب وتطوير الكوادر الوطنية سواء كانت عاملة في المجال القضائي أو من طلاب القانون.

وقال المنصوري: إن مسابقة مكتوم بن محمد آل مكتوم للمحاكمة الصورية، استضافت في دورتها الثالثة وللمرة الأولى متسابقين من كليات القانون في جامعات دول مجلس التعاون الخليجي، لتعم الفائدة، وتزداد المعرفة والخبرات من خلال اللقاء المباشر بين أكبر عدد ممكن من طلاب القانون في دول مجلس التعاون.

محاكمة صورية

ومن جانب آخر تابع حضور الحفل الجولة الختامية لمسابقة مكتوم بن محمد للمحاكمة الصورية التي استمرت جولاتها على مدار اليوم، وذلك بعد تأهل فريقين من جامعة الإمارات وكلية الإمام مالك للشريعة والقانون في الجولات العامة التي قدم فيها قرابة 70 متسابقاً مرافعات شفهية أمام هيئة تحكيم قضائية من محاكم دبي في جو يحاكي الوقائع الحقيقية للمحاكمة.

وكرم طارش عيد المنصوري، رعاة المبادرات وهم بنك الإمارات دبي الوطني، وشركة الإمارات للمزادات، ومؤسسة دبي للاستثمار الحكومية، ووصل لإدارة الأصول، وشركة داماك، بالإضافة إلى الراعي الإعلامي مؤسسة دبي للإعلام.

كلية الإمام مالك

تضمن الحفل تكريم فريق كلية الإمام مالك للشريعة والقانون بالمركز الأول لجائزة التفوق العام، وفاز فريق جامعة الإمارات بالمركز الثاني، وفاز فريق جامعة الإمارات بفئة أفضل مرافعة شفهية، فيما فاز فريق كلية الإمام مالك للشريعة والقانون بفئة أفضل مذكرة مكتوبة، وتم كذلك تكريم الطالب عثمان سالم الحبسي من كلية الإمام مالك للشريعة والقانون عن فئة الطالب الأكثر تميزاً في جولات المسابقة بمجموع درجات قدرها 94 درجة، وكذلك الطالبة منى محمد شاكر من جامعة الإمارات عن فئة الطالبة الأكثر تميزاً في جولات المسابقة بمجموع درجات قدره 93 درجة.

تكريم الفائزين

وتم تكريم الفائزين في مسابقة مكتوم بن محمد للبحوث الطلابية العلمية القانونية 2013، المحور الأول: «الأحوال الشخصية: تطبيق القانون الأجنبي في الأحوال الشخصية»، وفاز بالمركز الأول الطالب/ سالم سعيد علي الغيثي من جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا، وفازت الطالبة أمينة خليل الفضاله من جامعة سانت جوزيف بالمركز الثاني، وفازت الطالبة سحر عبدالله الخوري من جامعة سانت جوزيف بالمركز الثالث.

كما كرم مدير عام محاكم دبي الفائزين بالمحور الثاني «قانون العمل: حماية أجور العامل وفقا لقانون العمل الاتحادي» إذ فاز بالمركز الأول الطالبة زهراء غدير رستم أحمد من جامعة سانت جوزيف، والطالبة عـــزة عبد الوهاب أحمد المشرع، من كلية الإمام مالك للشريعة والقانون بالمركز الثاني، والطالب إبراهيم عبد الله حسين بن علي من جامعة الشارقة، بالمركز الثالث.

وضمن المحور الثالث «التجاري: دمج الشركات في قانون الشركات الإماراتي» تم تكريم الطالبة عايدة مصطفى عبد الرحمن الفارسي من جامعة الإمارات، الفائزة بالمركز الأول، والطالبة نورة حمد الدرمكي من جامعة الإمارات بالمركز الثاني، والطالب مجدي غريب ناصر الاحبابي من جامعة الغرير بالمركز الثالث، وعن المحور الرابع «العقاري: مدى مسؤولية المطور العقاري الفرعي» فازت الطالبة رشا إبراهيم سالم من كلية الإمام مالك للشريعة والقانون بالمركز الأول، والطالبة عائشة محمد عمر البناي من كلية الإمام مالك للشريعة والقانون بالمركز الثاني.

التقرير السنوي

دشن مدير عام محاكم دبي رئيس اللجنة العليا للمبادرات، التقرير السنوي لمبادرات مكتوم بن محمد آل مكتوم للتميز والفكر القانوني لعام 2013، وقد تضمن التقرير كلمة لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم راعي المبادرات، كما شرح كيفية نشأة المبادرات من محاكم دبي، والتوسع إلى 6 مبادرات والتوسع الخليجي والعالمي في تلك المبادرات، وتطور مسابقة مكتوم بن محمد للمحاكمة الصورية منذ دورتها الأولى في عام 2012.